Scandalul biocidelor se extinde în toată țara. Dezinfectanții dubioși au pus în pericol zeci de mii de pacienți

Ancheta demarată de autorități, în urma plângerii depuse de Ministerul Sănătății, se extinde la nivel național. Ofi ciali din rândul anchetatorilor au dezvăluit că urmeză să fi e luate probe de la toate unitățile sanitare care au cumpărat dezinfectanți de la fi rma vizată în acest caz, Al Carina SRL. Deja, mostre din biocidele ridicate la percheziții au fost trimise pentru verifi cări la Institutul Cantacuzino și la ICECHIM.





La mai bine de o săptămână după ce polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE) a IGPR au efectuat mai multe percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Prahova, la domiciliile și sediile firmei Al Carina, a doua cea mai mare firmă care produce, importă şi comercializează produse biocide, autoritățile au demarat o amplă operațiune națională de depistare a eventualelor nereguli în distribuirea dezinfectanților. Peste 50 de spitale și cabinete medicale care au primit biocide de la firma condusă de Dan Cruceanu sunt vizate de anchetatori. Surse judiciare au dezvăluit, pentru EVZ, că printre beneficiarii biocidelor furnizate de Al Carina se numără spitalele județene din Gorj, Iași, Timiș , Prahova și Dolj. Oamenii legii au dezvăluit, pentru EVZ, că de la toate cele peste 50 unități sanitare vor fi ridicate probe pentru a fi analizate în instituții de specialitate, altele decât cele în care au fost verificate biocidele de către Ministerul Sănătății, înainte de a fi depusă plângerea penală împotriva Al Carina.

Produsele verificate chimic și bacteriologic

În cadrul anchetei s-a dispus, deja, verificarea biocidelor ridicate în timpul perchezițiilor efectuate pe 19 martie. Au fost trimise probe la Institutul Cantacuzino și la ICECHIM. Oficiali din rândul anchetatorilor au explicat că specialiștii de la Institutul Cantacuzino verifică bactericid și fungicid probele ridicate, iar cei de la ICECHIM verifică dacă substanțele respectă concentrația de pe etichetă. Adică dacă produsele sunt diluate. Tot la cele două instituții vor ajunge și probele luate din toată țara.

Audieri, la finalizarea analizelor

Dosarul instrumentat de polițiștii DICE sub supravegherea unui procuror de la Parchetul Sectorului 1 este, încă, în faza strângerii probelor. Adică se cercetează in rem pentru infracţiunile de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, zădărnicirea combaterii bolilor şi comercializarea de produse alterate. Abia după ce vor fi gata rezultatele analizelor de laborator de la Institutul Cantacuzino și ICECHIM vor fi audiate primele persoane, ne-au dezvăluit surse din rândul anchetatorilor. Potrivit oamenilor legii, în cursul anului trecut ar fi fost fabricate și comercializate către diverse unităţi medicale din România produse biocide utilizate la dezinfecţia suprafeţelor care nu îndeplineau standardele de performanţă în distrugerea bacteriilor.

Ministerul Sănătății: plângere penală în urma unor teste independente

Așa cum a dezvăluit EVZ, pe 21 martie, în cursul anului 2018, inspectorii Direcţiilor de Sănătate Publică şi ai Inspecţiei Sanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii au efectuat verificări cu privire la eficacitatea produselor biocide folosite nu doar în sistemul sanitar, ci şi în saloanele de înfrumuseţare. „Au fost verificate 15 produse biocide - trei dintre acestea prezentând neconformităţi cu privire la eficacitatea fungicidă. Au fost reverificate în laboratoare acreditate RENAR aceste produse. Neconformităţile s-au confirmat”, a anunțat Ministerul Sănătății, făcând referire la produsele furnizate de AL Carina SRL. „Ministerul Sănătății a identificat această problemă și au fost comandate teste independente ale unor echipe de specialiști din Franța. Când rezultatele au adus o confirmare, s-a făcut plângere penală. Plângerea este făcută de către Ministerul Sănătății”, a declarat un oficial de la Minister.

