Scandalul biocidelor. Când a trezit urmașul lui Hexi Pharma primele suspiciuni ministrului Sănătății

Unde a fost Hexi Pharma, acum este o firmă franceză, pe nume „Anios”. La vremea aceea, în 2016, când patronul Hexi Pharma, Dan Condrea, și-a pierdut viața în mod misterios, EVZ a publicat mai multe dovezi care indicau că s-a dorit înghițirea acestei companii de cea franceză. Astăzi, tunurile sunt puse pe societatea AL Carina SRL, firmă importatoare de biocide și stăpână pe foarte multe contracte cu statul. Patronul, Dan Cruceanu, spune că „e o afacere mică, de familie și nu suntem de dimensiunile Hexi Pharma”, dar e un furnizor gigant de dezinfectanți. În 2015, AL Carina SRL deținea contracte cu statul în valoare de 10 milioane de lei, cu 3 milioane mai mult ca Hexi Pharma. Totodată, balanța înclină mai mult în direcția penală a neregulilor realizate de importatorul AL Carina SRL, decât în direcția celei în care a fost Hexi, potrivită zicalei „peștele mic îl înghite pe cel mare”.





În cursul anului 2018, inspectorii Direcţiilor de Sănătate Publică şi inspectorii Inspecţiei Sanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii au efectuat verificări cu privire la eficacitatea produselor biocide folosite nu doar în sistemul sanitar, ci şi în saloanele de înfrumuseţare. Au fost verificate 15 produse biocide - trei dintre acestea prezentând neconformităţi cu privire la eficacitatea fungicidă. Au fost reverificate în laboratoare acreditate RENAR aceste produse. Neconformităţile s-au confirmat”, a anunțat Ministerul Sănătății, făcând referire la produsele furnizate de AL Carina SRL. „Ministerul Sănătății a identificat această problemă și au fost comandate teste independente ale unor echipe de specialiști din Franța. Când rezultatele au adus o confirmare, s-a făcut plângere penală. Plângerea este făcută de către Ministerul Sănătății”, a declarat un oficial de la Minister.

Testarea inițială, cea care a arătat că produsele sunt neconforme, adică nu au acțiunea pe care producătorii susțin că o au, s-a realizat într-un laborator acreditat din Iași, unde au fost duse mostre. Testele au fost repetate, așa cum afirma Ministerul Sănătății, dar Alina Cruceanu, soția patronului Dan Cruceanu, a declarat public că dezinfectanții au fost testați în laboratoare acreditate de Uniunea Europeană – mai exact, în Germania. „Toate, absolut toate testările sunt făcute la laboratoare acreditate din Uniunea Europeană. Probabil că doamna ministru are alte interese. Am toate avizele, tot ce trebuie. Ceea ce se întâmplă în România este un haos şi o să punem lucrurile astea la punct. Eu am mai fost controlată şi după scandalul cu Hexi Pharma, am avut controale peste controale şi mă vedeţi că tot aici sunt, şi eu şi soţul meu. Nu-mi asociaţi firma cu Hexi Pharma! Am dat testări cu sigiliul de la DSP pe ele şi au ieşit la laboratoarele din Germania conforme, numai la laboratorul de la Iaşi, din România, nu este conform.”, a declarat Alina Cruceanu, acționară la una dintre firmele unde au descins mascații, marți acțiune în urma căreia patronii și conducerea sunt acuzați de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, zădărnicirea combaterii bolilor și comercializarea de produse alterate. Așadar, ancheta merge puțin mai departe de încadrarea situației singulare prezentată de ambele tabere.

Managerul de la Spitalul Târgu Mureș a experimentat o situație ciudată cu aceste biocide

Dr. Ion Claudiu Puiac, directorul Spitalului de Urgență din Târgu Mureș, are pe acordul cadru o cantitate uriașă de biocid de la AL Carina SRL, dar totul face parte din prevenție, nu din achiziție. „Chiar dacă am înscris o cantitate mare pe acordul cadru cu acest furnizor, spitalul nu este obligat să o comande. Este obligat să comande cantitatea minimă precizată în contract. Am lăsat o marjă bună, în ideea că vom comanda mai mult produs dacă vom avea o epidemie, așa cum am avut cu gripa. Totodată, e bine de menționat că noi nu avem cum să testăm aceste biocide. Ele primesc acreditare de la Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (AMDM), iar aceste substanțe sunt verificate și primesc acreditare la fel ca medicamentele”, explică dr. Puiac. „Într-adevăr, am avut o situație atipică legată de aceste produse. Un lot a fost retras din spital, mai exact 203 litri, deoarece nu aveau acțiune fungică. Deci nu omorau fungiile. După un timp, același lot mi-a fost returnat doar că reetichetat cu mențiunea că nu au acțiune fungică”, spune directorul de la Spitalul din Mureș. Ceea ce ar fi fost împotriva caietului de sarcini impus de Ministerul Sănătății în privința normelor de igienă și combatere a nosocomialelor. Returnarea s-a făcut de către firma importatoare, AL-Carina, iar substanța respectivă era pentru igienizarea suprafețelor.

Ministrul Sorina Pintea a avut și ea un incident cu dezinfectanții, când era manager de spital

Convingerea și mai mare a ministrului Sorina Pintea (foto) că firma importatoare nu a respectat cerințele s-a accentuat după ce și-a amintit că a avut un incident cu produsele vizate de anchetă acum, în vremea în care ea conducea Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. „În vremea când eram manager de spital, la Baia Mare, am avut contract cu această firmă pentru furnizarea de biocide. Soluția primită avea stipulată în contract o valabilitate de acțiune de peste 30 de zile. După o perioadă, am primit un nou contract în care se spunea că valabilitatea de acțiune a soluției este de doar 24 de ore. Asta însemna să închei câte un contract în fiecare zi, la fiecare utilizare. Asta creștea costul enorm. Lucrul acesta mi-a dat de gândit și am făcut o adresă către Ministerul Sănătății în care semnalam situația. Chiar voi pune să fie căutată adresa respectivă în arhiva Ministerului, căci am plecat din spital fără să primesc un răspuns”, a declarat ministrul Sănătății, în cadrul unei emisiuni tv.

