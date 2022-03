Scandal Video. Eric Zemmour, candidat la președinția Franței, a fost condamnat din cauza clipului său de lansare a campaniei

Un fragment din filmul Jeanne d’Arc de Luc Besson, bucăți de reportaje TV – evident fiecare mai provocatoare de anxietate decât altele, imagini de arhivă… Pe 30 noiembrie, Eric Zemmour nu a ezitat să-și ilustreze cu sute de elemente audiovizuale lungă prezentare a situației dezastruoase a Franței în videoclipul său în care își anunța candidatura la alegerile prezidențiale. Era o problemă, fostul ziarist nu avea dreptul. Așa că a fost condamnat vineri pentru „încălcarea drepturilor de autor” după folosirea neautorizată a imaginilor din clipul său de campanie, scrie Liberation.

Eric Zemmour și partidul său Reconquest sunt astfel obligați să plătească în total 70.000 de euro reclamanților, inclusiv companiilor Gaumont și EuropaCorp, regizorilor Luc Besson și François Ozon, sau Societății autorilor și compozitorilor dramatici (SACD). A fost pusă în discuție utilizarea neautorizată a extraselor din filmele „Jeanne d’Arc” de Luc Besson (1999), „O maimuță în iarnă” de Henri Verneuil (1962), „În casă” de François Ozon (2012) , „Cheiul cețurilor” de Marcel Carné (1938) și documentarul „Louis Pasteur, portretul unui vizionar” (2011). În urma publicării videoclipului, Gaumont a anunțat rapid că „și-a rezervat dreptul de a acționa în justiție”. În direct de la Agricultural Show, Zemmour a asigurat că va face recurs.

“Piraterie” la prezidențiale

La câteva ore după ce discursul a fost postat online, mai multe canale de știri printre care BFM TV și LCI au decis să nu difuzeze clip în cauză, din lipsă de acord. În special, au fost în discuție imagini de la INA, Europe 1, France 24, France Inter și France Télévisions. „Evident că suntem în proces de evaluare a clipului campaniei”, au explicat acestea. HuffPost anunțase seara că îl va da în judecată pe Zemmour pentru utilizarea a două extrase video aparținând site-ului de știri. Reprezentanții castelului din Ussé, din Indre-et-Loire, ale cărui imagini au fost folosite și în clipul de campanie, a explicat și el că nu au fost contactați. „Folosirea imaginilor unui loc privat în scopuri politice mi se pare de neconceput, mi se pare că aceasta este inadmisibil. Este piraterie pur și simplu”, a spus Casimir de Blancas la microfonul France Bleu Touraine.

Pe lângă sumele pe care le au de plătit ca despăgubiri pentru prejudiciul „încălcarea dreptului de autor” și „încălcarea drepturilor morale”, instanța de la Paris a dispus ca clipul să nu mai fie difuzat cu extrasele în cauză. Această decizie trebuie aplicată în termen de 7 zile, sub sancțiunea unei penalități de 1.500 de euro pe zi de întârziere ulterior. În ședința din 27 ianuarie, la care candidatul de extremă dreapta nu a fost prezent, avocatul său, Me Olivier Pardo, a criticat o tentativă de „cenzură” și a apărat folosirea de extrase video „în contextul unui scurt citat”, susținând inadmisibilitatea procedurii.

„Gaumont și EuropaCorp nu fac politică, fac cinema popular și nu am dat niciodată permisiunea de a folosi extrase niciunui partid”, a răspuns avocatul companiilor de producție, Me Thierry Marembert. „Am fi refuzat pe toată lumea […], dar a fi asociat cu cineva care are idei extreme este o prejudecată suplimentară”, a adăugat el.