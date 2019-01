SCANDAL URIAȘ!!! Romi din Gilău - Cluj vor să își îngroape bulibașa în Cimitirul Eroilor din localitate

După nunți în mijlocul străzii sau căsătorii între copii, romii din România au trecut la etapă superioară. Un astfel de caz se petrece în prezent în comuna Gilău, județul Cluj, unde bulibașa Rudi Varga va fi îngropat în Cimitirul Eroilor.





Potrivit unor surse din administrația locală de la Gilău, romii au săpat deja groapa și se bazează pe vidul legislativ care permite oricărui român să fie îngropat unde vrea el, chiar și în cimitirele Eroilor.

Deși autoritățile locale din Gilău s-au opus, la fața locului fiind trimisă șefa Poliției Locale, fostul comisa șef al Poliției Cluj Napoca, Mariana Leș și un polițist de la Poliția Română, aceștia nu au putut împiedica săparea gropii, aflate la mai puțin de 20 de metri de monumentul ridicat în memoria eroilor de război îngropați acolo. De altfel, pe romi nici nu i-a interesat nici de faptul că, în cursul dimineții de luni, Consiliul Local Gilău s-a reunit de urgență și a decis să interzică înhumarea lui Rudi Varga, în Cimitirul Eroilor. Fiica lui Rudi Varga este unul dintre liderii ALDE și este consilier de stat în Guvernul României pe probleme de minorități.

În timp ce primarul din Gilău, Dumitru Sfârlea este internat în spital, viceprimarul Karol Okos ridică neputincios din umeri. ”S-a săpat groapa într-un alt loc decât este normal. Nu înțeleg de ce trebuie să iasă un tam-tam atât de mare, pentru că este o problemă internă a noastră sau este rușinea noastră a Consiliului Local pentru că nu reușim să facem ordine. Avem tarele noastre, pe care le recunoaștem. Din fericire nu am întâlnit până acum o situație asemănătoare și nu ne-am gândit că trebuie să elaborăm un regulament de funcționare a cimitirului. Neexistând acest regulament de funcționare a cimitirului, am convocat în regim de urgență o ședință de consiliu local de îndată, prin care i-am rugat pe cei 11 consilieri locali să își exprime punctul de vedere asupra oportunității și necesității deschiderii unei alte aripi a cimitirului pentru persoana respectivă. Consiliul local a fost împotriva acestui lucru și a considerat că orice om trebuie înmormântat la rând, indiferent de meritele sociale și economice”, a spus viceprimarul.

Edilul a mai explicat că a fost abordat de familia Varga și că le-a explicat că bulibașa nu va putea ânhumat în Cimitirul Eroilor, acesta nefiind nici măcar veteran de război. În plus, mai spune edilul, pe consilierul de stat Dana Varga nici nu o interesează decizia Consiliului Local. ”I-am spus fiicei să nu își facă speranțe că cineva va vota să fie înhumat acolo tatăl dânsei pentru situația este de așa natură. Azi dimineață, după ce a ieșit hotîrâre de consiliu, m-am dus să îi anunț, pentru că miercuri este înmormântarea. Nu mică mi-a fost surpiza că nici nu vrea să audă de hotărârea de consiliu local și că așteaptă repercusiunile după ce se întâmplă tot ceremonialul, dacă noi vom considera că trebuie să deschidem un proces. Am convocat o celulă de criză formată din poliție locală, poliție statală și firmă de consultanță juridică, care ne consiliază. Din nefericre nu a găsit nimeni un articol într-o lege din România care să împiedice săparea gropii. Eu nu știu dacă este așa sau nu. Eu nu am pregătire juridică. Nu au găsit o chichiță pentru a opri săparea, pentru că după ce se sapă și se consumă evenimentul ne tot putem judeca. Se crează un precedent urât, care arată neputința noastră de a implementa hotărârea consiliului local. Ei au săpat la baza de acces în cimitir, pentru că acolo au considerat că îl pot jeli mai bine. Cimitirul comun este la 80 - 100 de metri de acea zonă. Sincer, eu cred că ei au săpat acolo din ambiție personală, pentru a arăta că fac ce vor. Groapa săpată este la 20 de metri de monumentul Eroilor. Accesul este mai ușor și au făcut vâlvă mare, pentru că nu este nevoie să spui toate meritele celui care a decedat, ci trebuie să îl pui într-un loc separat ca să iasă și mai mult în evidență”, a declarat viceprimarul comunei Gilău, Karol Okos.

