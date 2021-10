Scandal uriaș, provocat de Adriana Bahmuțeanu. A fost cerută intervenția jandarmilor, lumea s-a uitat ca la circ

Adriana Bahmuțeanu a declanșat un scandal monstru în timp ce a mers la cumpărături, la un supermarket din București. Și asta pentru că nu a vrut să poarte mască de protecție, așa cum prevăd măsurile ce au fost luate de autorități în timpul pandemiei de coronavirus.

Scandalul în care a fost implicată Adriana Bahmuțeanu a plecat de la nepurtarea măști. Un angajat a chemat forțele de ordine

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a ajuns în zona măcelăriei și a fost întrebată de un angajat de ce nu are mască. Pentru că Adriana Bahmuțeanu nu s-a conformat, au fost chemate forțele de ordine. Și din acest moment a izbucnit cearta. Ea a început să se certe cu reprezentanții Jandarmeriei care au ajuns la locul cu pricina. Și a transmis live, pe o rețea de socializare, întreg evenimentul.

„Eu am rinită alergică. Nu vreau să port mască, nu am voie să port mască, sunt scutită de a purta mască. Este legea impusă de Ani Crețu, legea 4 din 2021, a fost publicată și în Monitorul Oficial. Jandarmul acela habar nu avea”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru fanatik.ro.

În cele din urmă, după scandalul de la supermarket, pe tema purtării măștii, Bahmuțeanu nu a fost sancționată de forțele de ordine, după cum a mai precizat pentru sursa citată.

„Mi-a luat buletin, și-a notat datele, dar nu mi-a spus de nicio amendă”

„Nu am primit nicio amendă, nu am semnat nimic. Mi-a luat buletin, și-a notat datele, dar nu mi-a spus de nicio amendă. Dar mi-au spus că mă vor aștepta la casa de marcat, că nu mă vor lăsa să achit ceea ce am cumpărat. Iar asta în ciuda faptului că eu sunt scutită, legal, de la a purta masca. I-am spus, clar, că eu îmi vreau drepturile, că vreau să fiu respectată”, a conchis Adriana Bahmuțeanu.