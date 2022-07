Scandal la Campionatul Mondial de la Budapesta. O sportivă susține că a fost drogată

Înotătoarea canadiană Mary-Sophie Harvey a susținut că a fost drogată în ultima noapte a Campionatului Mondial de la Budapesta, luna trecută. Olimpica de la Tokyo a spus că s-a trezit „complet pierdută”, cu managerul echipei și doctorul alături de ea, care o îngrijeau, fără a-și aminti nimic din tot ceea ce a făcut în ultimele șase ore.

Tânăra de 22 de ani a descoperit pe corpul său „zeci de vânătăi”

Mary-Sophie Harvey susține că s-a ales cu zeci de vânătăi și o comoție cerebrală după ce a fost drogată, fără știința ei. Tânăra în vârstă de 22 de ani, care a ajuns în finala probei de 200 metri mixt, a scris despre calvarul ei pe Instagram.

„În ultima seară a Campionatului Mondial, am fost drogată. În acel moment nu eram conștientă de ceea ce a intrat în mine, îmi amintesc doar că m-am trezit a doua zi dimineață complet pierdută; cu managerul echipei noastre și cu medicul la patul meu”, a povestit sportiva.

Sursa foto: Facebook

Ea a spus că își amintește că a sărbătorit competiția, dar apoi „există această fereastră de patru-șase ore în care nu-mi amintesc niciun lucru”.

Înotătoarea a mai relatat pe social media că„ îi este frică să se gândească la necunoscutele din acea noapte”. Harvey le-a spus celor care o urmăresc că „nu s-a simțit niciodată mai rușinată” și a postat fotografii cu vânătăile de pe corpul ei.

Ea a spus că este posibil ca acestea să fi fost cauzate de prietenii ei care au cărat-o în timp ce era inconștientă și că a suferit, de asemenea, o entorsă la coaste și o contuzie minoră. Înotătoarea a mers la spital și a fost tratată de medici și psihologi.

Îmi amintesc că mama mi-a spus: „pari diferită”

Mary-Sophie Harvey a scris pe Instagram: „Mă simțeam ca și cum corpul în care mă aflam nu era al meu (încă se simte așa). Am ajuns acasă și am descoperit mai multe vânătăi pe corp. Unii dintre prietenii mei mi-au spus după aceea că au trebuit să mă care deoarece eram inconștientă și probabil că de asta am vânătăi”.

Şi continuă: „Am sunat una dintre bunele mele prietene știind că mama ei era medic. M-au testat și m-au tratat în cel mai bun mod posibil. Mi-au spus că se întâmplă mai des decât credem și că am avut noroc într-un fel”, a mai povestit înotătoarea, potrivit Daily Mail.