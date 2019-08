”Am făcut propunerile pentru comisar european. Propunerile nu au fost respinse. Am văzut că a ieşit în spaţiul public că au fost propunerile respinse. Nu am nicio informaţie, nu am fost sunată de preşedintele Comisiei Europene că ar respinge propunerile pe care le-am făcut. În eventualitatea în care aceste propuneri nu sunt agreate, voi veni cu alte propuneri, dar deocamdată nu am această informaţie şi trebuia să am”, a declarat premierul într-o conferinţă de presă la Piteşti.

Viorica Dăncilă a criticat USR, care s-ar poziționa contra interesului naţional: ”Întotdeauna se poziţionează împotriva ţării. Toţi îşi susţin candidaţii, indiferent de grupul politic, bineînţeles că USR a şi început să facă lobby la Bruxelles, astfel încât candidatul României să pice sau să nu fie acceptat. Am văzut declaraţiile lor publice că ne-am făcut de râs. Nu ştiu dacă cineva se face de râs în ţară, dar cu siguranţă ei fac România de râs pe plan extern”.

Sursa: Agerpres

