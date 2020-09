Solistul trupei Talisman era decis să păstreze discreţia cu privire la despărţirea de fosta soţie, dar Larisa l-a provocat să dea drumul dezvăluirilor incendiare.

Cel puţin asta a susţinut artistul într-un interviu pentru click.ro, în care a vorbit despre motivele reale ce au dus la divorţul de femeia care i-a fost alături 22 de ani.

Iniţial, cei doi stabiliseră să se despartă la cât mai discret, fără valuri. Cuplul plănuise vizita la notar după majoratul fiicei lor, din luna august.

A urmat totuşi o întâlnire la tribunal, cei doi având de împărțit și bunuri, iar scandalul a escaladat rapid în presa tabloidă.

Alin Oprea îşi acuză fosta soţie de infidelitate cu mai mulţi bărbaţi, 9 la număr, cuvânt de care se leagă şi modul în care acesta a descoperit totul.

„O perioadă de peste 5 ani telefoanele societății al cărei administrator eram și care avea ca obiect de activitate organizarea unor evenimete cultural-artistice publice, au fost monitorizate de către instituții abilitate ale statului (ascultări telefonice, interceptări de mesaje, înregistrări ambientale etc).

Motivul invocat a fost cercetarea unor instituții publice vizând anumite personalități politice.

Două dintre telefoanele societății erau în folosința mea și a soției în toată această perioadă.

La finalizarea cercetărilor și după casarea tuturor dosarelor în cauză, am fost contactat de către un reprezentant care răspundea de arhiva digitală stocată în serverele instituției, informându-mă că pot consulta în termen de două săptămâni toate elementele audio, video și text, care ne vizau pe amândoi.

Am acceptat invitația din pură curiozitate, însă în momentul în care am fost pus față în față cu adevărul gol-goluț, am avut parte de șocul vieții mele: infidelitățile femeii care îmi jurase credință.

Cea pe care eu o credeam cea mai loială, devotată și familistă convinsă era doar o mască ireală.

Am conștientizat cu stupoare și o profundă dezamăgire că realitatea mea era total diferită față de a ei.

În momentele în care eu mă confruntam cu unele dintre cele mai grave și apăsătoare probleme, soția mea își găsea consolarea în brațele altor bărbați”, a declarat Alin Oprea.

Rememorând momentele cele mai delicate din căsnicia cu Larisa, solistul trupei Talisman a avansat o cifră uluitoare cu privire la aventurile fostei consoarte:

„Un alt moment delicat a fost în anul 2014 atunci când eu eram împreună cu formația Talisman în organizarea unui turneu caritabil de peste 5 luni, cu scopul adunării de fonduri pentru salvarea vieții și redarea vederii micuțului Mihăiță.

La polul opus, soția mea tocmai se îndrăgostise lulea și avea o noua relație cu un antrenor de Kangoo Jumps din București cu care s-a afișat public până și la emisiuni tv.

Există și alte infidelități însă mă limitez la acestea două, considerându-le pe celelalte doar niște aventuri. C-au fost două c-au fost nouă, de-atunci nu mai e ca nouă.

Fac și eu haz de necaz acum însă realitatea este că nu am putut să trec peste toate infidelitățile ei, acesta fiind de fapt motivul real al divorțului.”

foto: Alin Oprea şi Larisa

sursa: click.ro