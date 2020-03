Tânăra care a fost abordată de artist este extrem de contrariată de gestul extrem de revoltător al acestuia.

„Este de neacceptat! Abia am împlinit 19 ani, dacă eram minoră? Uitați ce îmi trimite pe Instagram marele nostru cântăreț. Mihai Trăistariu mi-a trimis ieri această fotografie, după ce, în urmă cu câteva zile, mi-a trimis contul său de Onlyfans. Știam că postează poze aproape dezbrăcat pe Snapchat, dar nici chiar așa. Este un gest grotesc”, a dezvăluit tânăra.

Nu este prima oară când Trăistariu a postat poze gol-goluț pe anumite site-uri.

Toate pozele pe care Mihai Trăistariu le-a postat până acum pe Facebook și nu numai sunt doar „o joacă de copil”. Cântărețul nu s-a oprit doar la ipostaze în chiloți. Artistul s-a fotografiat gol-goluț, în toată splendoarea. Din câte se pare, Mihai Trăistariu a vrut să se mândrească cu bărbăția sa și a urcat mai multe poze, în care apare fără haine, pe un site dedicat adulților, acolo unde cei care vor să-l vadă în costumul lui Adam trebuie să plătească un abonament lunar de 5 dolari.

„E un cont la care minorii nu au acces și în felul acesta am scăpat de comentarii. Toată lumea mi-a sărit în cap că pun poze mai indecente, la care au acces copii. Așa că am ales să îmi pun pe această platformă unde trebuie să plătești un abonament lunar. Cum minorii n-au card, am elucidat și această problemă. N-am făcut-o pentru bani. E doar un abonament simbolic de 5 dolari. Acest site este o platformă pentru vedetele care vor să posteze fotografii din intimitate”, a declarat Mihai Trăistariu, potrivit cancan.ro

