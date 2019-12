Radu Voina, fost selecționer al naționalei de handbal, a criticat dur atitudinea avută de Tomas Ryde, după ce România a fost zdrobită la Campionatul Mondial, de Japonia, scor 20-37. Voina a cerut demisia suedezului, despre care a afirmat că-și bate joc. Nu a fost utiat nici Alexandru Dedu, președintele federației.

„Alexandru Dedu și tot staff-ul lui de la Federație ar trebui să își dea demisia. Am cules ce am semănat, mult amatorism. Ce a demonstrat această echipă este mult amatorism în tot ce a fost.

Cu rușine spun că nu am văzut meciul de azi cu Japonia, dar nu am pierdut mare lucru. Miercuri fiind, am fost la întâlnirea obișnuită cu foștii mari handbaliști, de care federația se bucura că s-au depărțit, că au 60 de ani și că vor lupi tineri.

Handbalul se joacă la fel și acum. Mental e cam același lucru. Eu de mult timp atrag atenția. În luna decembrie, când se joacă competițiile oficiale, plătim nota de plată a ceea ce s-a făcut. Sunt lucruri multe care ar trebui spuse. Mariana Târcă, Gheorghe Tadici au început să le spună.

Suntem într-un situație dramatică. Nu se poate să pierzi la 17 goluri. E de neînțeles. Nu am antrenat nimic. Acest antrenor face ce vrea și își bate joc de noi. Ne ia de proști! Azi m-a scos din minți, a zis că totul a fost bine. El trăiește în altă lume sau își bate joc de România, țara de unde câștigă enorm de mulți bani?”, a spus Voina la Digi Sport.

Te-ar putea interesa și: