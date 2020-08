Motivul scandalului a fost că aproximativ 200 de pasageri pentru cursa București-Antalya au așteptat opt ore în aeroport. Cursa operată de Anima Wings a venit cu opt ore întârziere, iar zborul a fost decalat.

Conducerea aeroportului a afirmat că au fost unele probleme tehnice la aparatul de zbor.

Potrivit informațiilor furnizate de compania de zbor, problema tehnică a constat într-o roată uzată.

Avionul trebuia să intre în cursă la ora 7.30 dimineață.

Pe parcursul zilei, pasagerii, majoritatea turiști, s-au strâns în faţa ghişeului de check-in, supărați că nu au primit informații de la compania Christian Tour, cea care deține Anima Wings.

Reprezentanţii companiei susţin că au informat pasagerii în legătură cu întârzierea şi le-au oferit apă şi mâncare.

„Avionul s-a întors azi-noapte la ora 1:00. Trebuia să plece în dimineaţa asta la ora 7:30. La controlul de rutină care s-a făcut s-a constatat că una din roţi este puţin uzată. Şi atunci am decis să schimbăm roata. Putea să zboare în condiţii de maximă siguranţă şi cu acea roată, uzată puţin. Dar noi am decis să fie schimbată. Pe noi ne interesează siguranţa maximă”, a declarat Marius Berca, manager operaţional Christian Tour.

Un alt scandal a mai avut loc tot la acest aeroport pe data de 18 august . Peste 100 de pasageri ai unui avion sosit din Barcelona au fost la un pas să fie băgați în carantină după ce România a decis că orașul se află într-o zonă roșie în timp ce oamenii se aflau în zbor.

”Înainte de ora 12.00 am plecat din Spania. Noi ora 12.00 am prins-o în zbor. Nu aveam cum să mai dăm înapoi. Nu ne-a anunțat nimeni. Pilotul ne-a spus că toți cei care am zburat în momentul acela nu vom intra în carantină. Și când am ajuns aici ni s-a spus că nu contează din ce zonă venim din Spania, că vom intra în carantină. Și normal că toată lumea s-a revoltat. Au fost mulți care au semnat și au plecat. Ei nici nu știau ce au de făcut. Stăteau toți acolo, vorbeau între ei. Ne-au dat drumul într-un final, eu am plecat cu o amendă, pentru că v-am sunat pe voi, (la televiziune n.red.) și mi s-a dat amendă pentru că am făcut gălăgie, m-am revoltat și am insultat”, a declarat o pasageră a avionului, potrivit romaniatv.net