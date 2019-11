La începutul lunii noiembrie, Lia Olguța Vasilescu anunța cu surle și trâmbițe faptul că lucrările la drumul expres Pitești – Craiova au fost demarate, după mai bine de doi ani de procese. Fostul ministru anunța că lucrările de terasare, nivelare și decopertare la drumul expres în regim de autostradă se desfășoară perfect, bun prilej pentru a arunca mingea în terenul celor de la PNL.

„Au fost si intarzieri cauzate de plangeri penale facute constructorilor de fostii proprietari de terenuri, contestatii solutionate dupa mai bine de doi ani de instantele romanesti, dar… a demarat constructia si s-a lucrat in forta de cand a fost liber frontul de lucru. Noi am promis si am facut! Sa va vedem pe voi…”, a declarat Lia Olguța Vasilescu pe data de 5 noiembrie.

Joi seara, ministrul demis al Muncii a readus în atenție stadiul lucrărilor la drumul expres Pitești – Craiova.

„De asta am făcut această postare la plecarea de la guvernare! Ca să nu se împăuneze unii că fără ei nu se inventa roata… Inclusiv la lotul 2 a început lucrarea, iar șantierul a fost vizitat și de președintele Ford atunci. Vă rog să vizionați ultimele 3 videoclipuri din postare, ca să vedeți stadiul în care am lăsat șantierul!”, a notat pe pagina sa de Facebook Vasilescu.

Tensiuni între Ministerul Transporturilor și CNAIR

În timpul guvernării PSD, Ministerul Transporturilor nu a avut cea mai bună relație cu CNAIR. În octombrie, Alin Șerbănescu – purtător de cuvânt al CNAIR a vorbit cinic despre Răzvan Cuc.

„Acum, nu știu cât o să mai înghită românii astfel de prostii și genul acesta de politruci care vin și nu fac nimic. În acest moment nu avem decât fum și praf în ochi, pe un proiect despre care nu știm ce soartă va avea. Asta e realitatea cruntă. E o strategie de imagine proastă a lui Răzvan Cuc, pentru că atunci când minți, se vede în scurt timp”, a declarat Alin Șerbănescu în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

