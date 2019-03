Scandal la Odorheiu Secuiesc. Primarul de la Odorheiu Secuiesc, Galfi Arpad a fost amendat de Prefectură

In urma verificării efectuate de Instituţia Prefectului primarul municipiului Odorheiu Secuiesc, Galfi Arpad, a fost amendat cu suma de 5.000 lei, întrucât nu a arborat drapelul României alături de cel al Ungariei, cu ocazia sărbătoririi Zilei maghiarilor de pretutindeni, pe data de 15 martie.





În procesul-verbal de constatare şi stabilire a contravenţiilor, pus la dispoziţie de Primăria Odorheiu Secuiesc, se arată că în urma verificării efectuate de Instituţia Prefectului privind respectarea prevederilor privind arborarea drapelului naţional s-a constatat că, în contextul manifestărilor prilejuite de marcarea zilei de 15 Martie, drapelul României nu a fost arborat alături de cel al Ungariei, atât în mai multe zone din oraş cât şi acolo unde s-au desfăşurat festivităţile, potrivit agerpres.ro

"Pe raza administrativ teritorială a municipiului Odorheiu Secuiesc, în data de 15 martie 2019, au fost arborate pe domeniul public al localităţii, respectiv pe stâlpii de iluminat public din zona centrală: Piaţa Primăriei, Piaţa Marton Aron, str. Tamasi Aron, str. Bethlen Gabor drapele tricolore roşu-alb-verde, cu şi fără stema Ungariei, reprezentând drapelul Ungariei, fără a fi arborate alături şi drapele de stat al României. Cu ocazia festivităţilor şi ceremoniilor care se desfăşoară în data de 15 martie 'Ziua maghiarilor de pretutindeni', nu au fost arborate drapele de stat ale România în toate locurile de desfăşurare a festivităţilor. Pe frontispiciul Primăriei Odorheiu Secuiesc a fost arborat steagul localităţii Odorheiu Secuiesc, precum şi cel cu însemnele albastre aurii al aşa-zisului Ţinut secuiesc", se arată în procesul-verbal semnat de prefectul judeţului, Jean-Adrian Andrei. În document se subliniază că, în acest fel, au fost încălcate prevederile art. 7 din Legea nr. 75/1994, potrivit cărora ''drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul României numai împreună cu drapelul naţional şi numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivităţi şi reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi in locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor prezentei legi'' şi prevederile art. 6 din H.G. nr. 1157/2001, în care se arată că ''pe teritoriul României drapelele altor state pot fi arborate numai împreună cu drapelul naţional al României şi numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivităţi şi reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite de autorităţile administraţiei publice locale''. De asemenea, s-au încălcat şi prevederile art 4 din hotărârea de guvern menţionată, în care se precizează că "este obligatorie arborarea drapelului României pe perioada sărbătoririi unor evenimente deosebite sau pe durata desfăşurării unor ceremonii, cum ar fi festivităţi şi ceremonii oficiale cu caracter local, naţional şi internaţional, în locurile unde acestea se desfăşoară" Drept urmare, primarul a fost amendat cu suma de 5.000 lei şi a primit prin poştă procesul verbal de constatare. Primarul Galfi Arpad, care a câştigat alegerile din partea Partidului Civic Maghiar, nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima un punct de vedere în legătură cu sancţiunea primită. Purtătoarea de cuvânt a Primăriei, Zörgő Noémi, susţine, însă, că nu înţelege amenda, întrucât oraşul a fost împodobit cu benzi în culorile roşu-alb-verde şi nu cu steagul maghiar, iar locurile în care a fost arborat steagul maghiar s-a aflat şi drapelul României. "Noi nu înţelegem amenda. În primul rând, noi nu am pus niciun steag maghiar în oraş, am pus benzi în culorile roşu-alb-verde şi steagul Ţinutului Secuiesc, care nu este steagul niciunui stat. Steagul maghiar a fost pus pe Primărie, unde se afla şi steagul României şi mai era un steag maghiar pe scena din Piaţa Márton Áron, unde, de asemenea, se afla şi steagul României. În rest, în oraş au fost folosite doar benzi în culorile roşu-alb-verde", a declarat presei purtătoarea de cuvânt a Primăriei Odorheiu Secuiesc, Zörgő Noémi. Este pentru a treia oară când primarul Galfi Arpad este amendat cu câte 5000 lei de către prefectul Harghitei, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, celelalte două sancţiuni fiind aplicate în 2018, pentru nearborarea drapelului României alături de cel al Ungariei, la manifestările organizate cu prilejul zilei de 15 martie şi în contextul manifestărilor prilejuite de comemorarea Revoluţiei ungare din 1956. În ambele cazuri primarul a contestat amenzile, procesele aflându-se pe rolul instanţelor de judecată.

DIVORT rasunator in lumea mondena! Dupa 20 de ani, sotia acuza: E un nespalat! Miroase urat pentru ca nu se spala cu lunile!

Pagina 1 din 2 12