Scandal în muzica populară. S-au aruncat cuvinte grele

Muzica populară din România este marcată de un nou conflict. Acesta a izbucnit între renumitul interpret Constantin Măgureanu și Maria Loga, fosta lui soție. Artistul a fost extrem de dur în ceea ce o privește de fosta parteneră de viață.

Vedeta de muzică populară, cuvinte dure la adresa fostei soții

Constantin Măgureanu și Maria Loga se află într-un scandal de proporții. Interpretul de muzică populară a avut o serie de remarci dure legate de căsnicia pe care a avut-o cu aceasta.

Constantin Măgureanu a recurs la acest gest după ce fosta lui parteneră l-a pus la zid. Maria Loga a afirmat că artistul este demn de toată mila. Constantin Măgureanu s-a enervat în urma acestor declarații și a recurs la atac.

Interpretul a folosit replici extrem de dure și chiar dezvăluiri din viața lor intimă. Cu toate că cei doi s-au despărțit de mai bine de două decenii, apele nu s-au liniștit în ceea ce îi privește. Maria Loga a afirmat în cadrul unui podcast că fostul ei soț a ajuns într-o situație jalnică.

Scandal urât în muzica populară românească

Interpretul a făcut dezvăluiri legate de perioada căsniciei.. Mai mult, acesta a scos la iveală și motivul pentru care a părăsit-o pe Maria Loga.

„Nu are rost să vorbească despre mine după 20 ani. Eu nici n-am mai vorbit cu ea. Nu mă justific în fața nimănui. Ea să-și vadă mai mult de pensia ei, de nepoții ei, de familia ei… și implicit de bătrânețea ei, eu încă n-am ieșit la pensie.Nu dau explicații la nimeni. Știi care e motivul: gura bate partea dorsală!”, a afirmat artistul.

Interpretul de muzică populară susține că este bucuros că a reușit să scape de fosta. Conform declarațiilor acestuia, Maria Loga a rămas cu toată agoniseala în urma separării.

„Tot am lăsat, eu am luat mașina și niște țoale și am plecat, nu mi-a trebuit nimic. Decât liniște sufletească, fericire, iubire, respect de sine e nevoie într-o familie”, a mai adăugat Constantin Măgureanu.

Cei doi foști parteneri, celebri în muzica populară, nu au avut copii. Constantin Măgureanu a precizat că el s-a ocupat de creșterea celor două fete pe care Maria Loga le avea din căsnicia precedentă.