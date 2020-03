Scandal monstru în PSD. Codrin Ștefănescu sare la gâtul lui Ciolacu. „Nu meritați!”

La vederea acestor imagini transmise pe toate posturile de televiziune, fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, a reacționat dur la adresa lui Marcel Ciolacu, care este președintele interimar al partidului, pe care îl acuză că a instaurat tăcerea în partid.

De asemenea, Codrin Ștefănescu îl acuză pe Ciolacu de măsura pe care a luat-o de a o suspenda pe Pintea, după ce a fost arestată.

„Este incredibil cum este umilitā o femeie in Romania lui 2020! Care nu a primit in viata ei o amenda de circulatie si nu este un pericol public. Insa halucinant este modul in care se pozitioneaza PSD-ul condus de Ciolacu in aceste momente! Si nimeni din partid nu scoate o vorbā despre colega noastrā aflatā intr-un moment de cumpānā din viata ei. Regret ca v-am apārat ani la randul de atacurile altora! Promit cā nu mai fac asta! Pentru ca nu meritati!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 30 de zile a Sorinei Pintea. Ea este acuzată că ar fi luat mită sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, bani ce ar reprezenta un procent de 7% din valoarea unui contract.

Te-ar putea interesa și: