Totul a început în momentul în care moderatoarea a afirmat că cei de la ALDE sunt parşivi politic.

„Doamna Steluţa Cătăniciu, întrebată de tine Mihai, dacă au avut un acord cu PNL legat de păstrarea SIIJ, a răspuns, citez, „am avut o discuţie”. Între o înţelegere şi o discuţie, diferenţa este colosală. Fiecare spune o părticică de adevăr. Eu cred că domnul Rareş Bogdan a spus adevărul. Vor face tot posibilul să desfiinţeze SIIJ. Condiţia pusă de ALDE este una parşivă. Fiecare pune condiţii pentru consolidarea electoratului. Aici, condiţia pusă este să nu se dea ordonanţă”, a spus Oana Zamfir, replică care a înfuriat-o pe Steluţa Cătăniciu.

Iată mai jos dialogul dintre cele două:

Steluţa Cătăniciu: Greşiţi, doamna Zamfir. Dumneavoastră spuneţi că poziţia noastră este parşivă?

Oana Zamfir: Da!

Steluţa Cătăniciu: Păi nu vă supăraţi, nu mi se pare normal. Eu nu v-am văzut niciodată până acum să ne atacaţi la acest mod.

Oana Zamfir: Dar nu vă atac. De ce credeţi că eu vă atac?

Steluţa Cătăniciu: Nu este parşivă poziţia noastră, absolut deloc.

Oana Zamfir: Dacă mă lăsaţi să termin…

Steluţa Cătăniciu: Nu, eu v-am spus că nu suntem de acord cu această afirmaţie.

Oana Zamfir: Dar vă deranjează că am o opinie care nu vă place?

Steluţa Cătăniciu: Mă deranjează tonul dumneavoastră. Nu suntem de acord cu desfiinţarea acestei secţii. Dacă ei o să ajungă în Guvern şi îşi vor încălca promisiunile şi ce au susţinut când au votat referendumul…

Oana Zamfir: Când îmi veţi da voie să spun şi eu ceva…

Steluţa Cătăniciu: Dar fără să jigniţi la modul la care aţi făcut-o. Până acum eraţi mai prietenoasă cu cei de la ALDE.

Oana Zamfir: Eu cred că nu sunteţi cinstiţi. Până acum eraţi!

Steluţa Cătăniciu: Ba suntem foarte cinstiţi!

Oana Zamfir: Până acum eraţi de partea statului de drept.

Steluţa Cătăniciu: Înainte eram cinstiţi că eram lângă PSD şi acum dacă am plecat de lângă ei nu mai suntem? Nu mi se pare corectă abordarea dumneavoastră.

Oana Zamfir: Doamna Cătăniciu, când îmi daţi start, zic şi eu. N-ar fi mai bine să îmi exprim abordarea, înainte să o evaluaţi?

Steluţa Cătăniciu: În momentul în care dvs ne spuneţi parşivi, nu vă supăraţi…

Oana Zamfir: Bun, şi atunci o să aveţi un monolog dvs toată emisiunea sau pot să spun şi eu ceva?

Steluţa Cătăniciu: Eu nu am observat până la această oră, din partea jurnaliştilor de la Antena 3, un astfel de limbaj la adresa invitaţilor.

Oana Zamfir: Bine, aş dori să îmi exprim şi eu punctul de vedere, dacă invitatul ne permite. Nu cred că este cinstită această condiţie pusă în timpul negocierilor, de aceea am etichetat-o aşa cum am supărat-o pe dna Cătăniciu, deoarece un partid care a apărat această secţie şi statul de drept nu are o abordare cinstită. Nu îţi dau voturile, dragă Orban, dacă tu militezi pentru desfiinţarea secţiei. ASta e condiţia mea! Pentru că există varianta asumării guvernului sau lupta în parlament, motiv pentru care nu îţi pot încredinţa ţara. Asta trebuia să fie abordarea. De ce cred eu că Rareş Bogdan spune adevărul? Pentru că preşedintele României spune că un singur lucru a mai rămas de făcut, desfiinţarea SIIJ, iar Orban a spus acelaşi lucru. Ori faţă de cine au ei nevoia acută de a-şi ţine această promisiune? Faţă de electorat! Îi mai interesează pe ei că au făcut o negociere pe jumătate cu ALDE-le lui Tăriceanu? Nu! Pentru că ALDE-le lui Tăriceanu le-a spus doar să nu dea ordonanţe. Şi le dau voturi! Dar poate zic, uite a apărut MCV-ul, dragă Tăriceanu. Nu ne mai putem ţine de cuvânt, că e important pentru ţară. Şi ce se va întâmpla? Îşi mai ia ALDE voturile înapoi?

