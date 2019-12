Dide a mânjit maşina fostului ministru cu maioneză, iar pentru gestul său, a fost luat la întrebări de jandarmi, după incident.

De asemenea, jandarmii au fost împiedicați de protestatari să îl legitimeze pe Dide și să îl ducă la secție. Acesta a refuzat să meargă cu forțele de ordine la o secție de poliție, spunând că nu are motive, fapta sa fiind doar una ce poate fi pedepsită cu o simplă amendă.

La ieşirea din sediul DIICOT, Carmen Dan a spus că nu a coordonat acţiunile jandarmilor la mitingul Diasporei din 10 august 2018, din Piaţa Victoriei, Bucureşti.

„Nu am coordonat acțiunile operative. Mă așteptam să fiu chemată de anul trecut. Un ministru nu conduce acțiunile operative. Nu am vorbit cu Liviu Dragnea. Nu am avut întâlniri, în acea zi, cu nicio persoană politică, cu nicio persoană care nu era din minister. Am acționat guvernamental, nu politic”, a spus Carmen Dan, potrivit dcnews.ro

