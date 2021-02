Compania Parler l-a concediat pe CEO-ul John Matze la doar câteva săptămâni după ce platforma conservatoare de social media a fost închisă în legătură cu postările incendiare despre asaltul de la Capitoliu.

Matze o acuză pe Rebekah Mercer, o moștenitoare în vârstă de 47 de ani, donator important pentru Partidul Republican și președinta consiliului de asministrație al Parler. Ea este cea care l-a angajat, și apoi l-a dat afară pe Steve Bannon de la Breitbart.

Platforma Parler a fost fondată în2018 de Mercer, John Matze și Jared Thomson. Într-o scrisoare adresată conducerii companiei, obținută de Fox News, fostul CEO spune că decizia de concediere a sa a fost luată de un consiliu dominat de Rebekah Mercer.

Scandal la Parler. Scrisoarea fostului CEO

Fostul CEO mai spune că s-a lovit de o continuă opoziție față de credința sa în libertatea de exprimare și viziunea sa pentru platformă după ce Amazon a decis să oprească accesul la Parler în urma evenimentelor de la Capitoliu.

Scrisoarea a fost trimisă vineri, când șefii Parler au decis să-l concedieze pe Matze. „Nu am participat la această decizie”, a mai spus el.

„Înțeleg că cei care controlează acum compania au făcut anumite comunicăr către angajați și către terți care au produs confuzie și m-au făcut să fac publică această declarație. În ultimele luni, m-am lovit de o continuă opoziție cu privire la credința mea în libertatea de exprimare și la viziunea mea despre cum ar trebui condusă platforma Parler”, a spus Matze.

„De exemplu, am propus o stabilitate mai mare pentru produsul nostru și ceea ce cred că este cea mai bună abordare a moderării conținutului”, a mai scris Matze. „În ultimele săptămâni am lucrat nenumărate ore și am luptat să aduc Parler până în acest punct, dar viitorul platformei nu mai e în mâinile mele”, a adăugat el.

Unde pleacă John Matze

John Matze vrea să-și ia câteva săptămâni libere înainte de a începe noi proiecte.

„Voi căuta noi oportunități unde abilitățile mele tehnice, viziunea și cauzele de care sunt pasionat vor fi necesare și respectate”, a mai scris el. „Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care au sprijinit Parler și pe mine. A fost un adevărat „vis american”, o idee dintr-o sufragerie devenită o companie considerată valoroasă”.

Rebekah Mercer, cea pe ceare Matze o acuză că l-a concediat, este fiica lui Robert Mercer, managerul unui fond de investiții și cofondator al defunctei Cambridge Analytica. Familia Mercer s-a evidențiat printre suporterii lui Donald Trump și ai cauzelor conservatoare și a făcut donații de 15,5 milioane de dolari pentru campania din 2016 a fostului președinte american.

Familia Mercer a fost, de asemenea, sprijinitorul financiar al Breitbart și al lui Steve Bannon. „Au pus bazele revoluției Trump”, a spus Bannon în 2017 despre familia Mercer. Dar și Bannon a fost dat afară de familia Mercer după ce acesta a vorbit cu autorul cărții „Fire and Fury”, Michael Wolff.

Scandal la Parler. Cum a început totul

Dar sprijinul financiar pentru Trump a scăzut dramatic în 2020,cu aproximativ 90%. Apoi a urmat anunțul despre susținerea platformei Parler. „Împeună cu John am fondat Parler pentru a oferi o platformă neutră, care respectă libertatea de exprimare și protejează datele personale”, a spus Rebekah Mercer.

„Tirania în creștere și mândria nemăsurată a stăpânilor tehnologiei face necesar ca cineva să pornească lupta contra „minării” de date personale și pentru libertatea de exprimare. Acest cineva este Parler, care prețuiește libertatea de exprimare și protejează viața privată”, a mai spus ea.

Aplicația a crescut foarte mult atunci când conservatorii au fost blocați pe Twitter. Dar creșterea nu a adus doar fericire, Matze plângându-se, pe 12 ianuarie, că a fost amenințat cu moartea și spunând că marile companii tehnologice pot închide oricând o companie ce valorează miliarde de dolari.

Reacția a venit după ce Apple, Google și Amazon au interzis Parler în magazinele lor de aplicații. Parler a redevenit funcțional pe 19 ianuarie, cu ajutorul unei companii de securitate online din Rusia, scrie DailyMail.