La Judecătoria Iași nu mai există o stare de normalitate de multă vreme. De curând, grefierii de la Judecătoria Iași au aflat că nu se vor putea bucura de zilele libere de la finalul anului, și că acestea vor reduse proporțional cu durata petrecută la ”țigară”. Grefierii numesc perioadă de relaxare, momentele pe care le petrec la locul de fumat, și spun că munca pe care a desfășoară este una grea, fiind nevoie de anumite momente de pauză.

Angajații Judecătorii Iași mai spun că sunt monitorizați cu autorul camerelor de luat vederi montate pe holurile instanței care sunt montate cu scopul de a asigura ordinea publică a instanței, iar acest lucru aduce aminte de practicile fostei Securități.

„Colectivul de grefieri al Judecătoriei Iași a început anul 2020 sub o conducere care, la finele lui 2019, a decis cu privire la acesta monitorizarea în stil securist, prin camerele de supraveghere cu extragerea din baza de informații creată a minutelor petrecute pentru relaxare, decizie care îi aparține doamnei judecător (Claudia Daniela Bejan) și care, chiar dacă a fost ulterior modificată, a scârbit suficient colectivul și l-a determinat să înțeleagă intrarea într-un an de sclavagism. Acest colectiv, apreciat ca având o atitudine inadecvată față de atribuțiile de serviciu, a avut parte în acest an de un management al activității necalificat, în contextul în care grefierul-șef al Judecătoriei a fost înlăturat, cu contribuția majoră a doamnei vicepreședinte, care a dat dovadă de un comportament specific conducătorului care a dorit să se însoțească în demersuri doar de oameni care îi sunt necondiționat umili, indiferent de realitate și posibilitate, înlăturarea grefierului-șef fiind o acțiune de puternică lipsă de respect față de colectiv”, a menționat ieri Lăcrămioara Rusu-Cipiniuc, liderul de sindicat, citată de BZI.ro.

La un pas de revoltă

Ultima acțiunea a vicepreședintelui instanței, i-a coalizat pe grefierii de la Iași, care sunt deciși să acționeze în forță, prin declanșarea unei greve. Este vorba despre un mail trimis de vicepreședintele Judecătoriei Iași, și adresat grefierilor, prin care sunt anunțați că activitatea lor va fi discutată la nivelul Curții de Apel Iași.

„Cu propunerea de sesizare a Curții de Apel Iași, în vederea cercetării disciplinare. Cu propunerea de atașare la mapa profesională a fiecărui grefier …, urmând a fi înaintată propunere de neacordare a concediului de odihnă specific Sărbătorilor de Iarnă, constatată fiind existența, perpetuarea și creșterea numărului lucrărilor restante ale grefierului de ședință. Totodată, vă îndemn să reflectați asupra atitudinii adoptate, în mod constant și generalizat, pe parcursul ultimului an calendaristic, față de atribuțiile și obligațiile profesionale. Spor la lucru!”, se arată în mesajul primit de grefierii de la Judecătoria Iași.

Contactată de jurnaliști, judecătorul Claudia Daniela Bejan, cea care a trimis mailul, a refuzat să comenteze subiectul.

Oficial, Judecătoria Iași susține că a fost efectuat un control tematic cu privire la activitatea grefierilor. „În noiembrie 2020 s-a derulat un control tematic pentru verificarea aducerii la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu ce revin personalului auxiliar de specialitate, potrivit legii. În urma celor constatate, au fost formulate propuneri de măsuri ce vor fi supuse spre analiză și aprobare conducerii instanței, procedură ce se află în curs de derulare în acest moment. Astfel de controale se efectuează în mod periodic, în vederea organizării eficiente a activității în cadrul instanței și numai cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate”, a precizat magistratul Ancuța Ailene, purtătorul de cuvânt al Judecătoriei Iași, într-un comunicat.