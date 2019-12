Gică Hagi face referire la scurtul mandat de selecționer, iar episodul dezvăluit are legătură cu o întâmplare petrecută în turul barajului de calificare la CM 2002.

România juca în Slovenia (scor final 1-2), cu Hagi pe bancă și un prim „11” în care se regăseau atât stranierii, numele „grele” ale vestiarului, cât și cei mai în formă jucători din Liga 1. Și, totuși, ceva n-a mers, iar naționala a pierdut calificarea la turneul final al Cupei Mondiale din Japonia și Coreea de Sud.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că proasta organizare a FRF (oficialii Federației i-au lăsat pe jucători să aștepte în hol, la sosirea la hotel, mai bine de un ceas, completând fișele de cazare) l-a scos din sărite pe Hagi. „Regele” a avut un schimb dur de replici cu președintele de atunci, Mircea Sandu, iar acesta din urmă, supranumit „Nașul”, ar fi luat decizia să demită selecționerul indiferent de rezultatul barajului cu Slovenia, informează Digisport. Ceea ce s-a și întâmplat…

Chestionat pe marginea acestui subiect, Hagi a confirmat parțial informația oferită de Dragomir: „Într-adevăr, când am ajuns la hotel erau niște lucruri… Aveți poze cu ce era în hotel, lucruri care nu aveau legătură cu sportul. Am fost puțin supărat, nu așa cum s-a spus, că am țipat, că nu îl respect pe Mircea Sandu. Dar, a trebuit să îi explic că nu se poate la nivel de echipa națională să fie mijlocul hotelului plin de băutură. Nu l-am certat pe Mircea Sandu. Eu veneam de la un nivel mare, nu poți intra în holul hotelului și să vezi un morman de… În cantonamentul naționalei era o grămadă de… Eram cine eram și era normal să reclam. Viața merge înainte. N-avea logică ce am găsit acolo”.

După 1-2 în deplasare, România n-a scos decât un 1-1 cu Slovenia în returul pe „Ghencea”, meci jucat în mocirlă, pe un gazon sub orice critică.

Te-ar putea interesa și: