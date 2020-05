Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a explicat în ce condiții au putut să-și cumpere bilete, dat fiind că de două luni de zile zborurile sunt suspendate, dar și de ce mulți dintre ei au fost opriți la sol.

„O să vă spun următorul lucru, noi, prin reglementările aduse în atenția opiniei publice și adoptate de către guvern pentru starea de alertă am spus foarte clar: în continuare menținem suspendate zborurile înspre și dinspre țările considerate în zone roșii, inclusiv Spania, însă am introdus și câteva excepții, despre care, de asemenea, am informat opinia publică şi anume, zborurile efectuate cu aeronave de stat, zborurile de corespondență, medicale.

Pentru transportul muncitorilor sezonieri era foarte clar pentru ce anume pot să-și achiziționeze bilete, cei care vor să beneficieze de această facilitate şi de această derogare de la suspendarea zborurilor. Acum, concret, pe Otopeni s-a întâmplat următorul lucru: sunt două zboruri programate către Spania pentru a aduce în țară muncitori sezonieri, celor cărora li s-au încheiat sau au încetat contractele de muncă în Spania. Deci sunt două aeronave Tarom care vor veni din Spania la capacitate maximă, aducând muncitori sezonieri în România. Pentru că am avut solicitări să transportăm din România în Spania cu aceste aeronavei care merg, aeronave charter merg special, dedicate pentru muncitorii sezonieri, Tarom a înregistrat 110 solicitări pentru a-i transporta din România pe aceşti cetățeni în Spania, către cele două destinații, Barcelona şi Madrid. În aceste condiții, 33 dintre aceștia nu îndeplineau niciuna din condițiile de excepție impuse de legislația românească și, mai clar, erau rezidenţi în Spania.

Pentru cei 33 de rezidenţi, Tarom a făcut o solicitare către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, către Comitetul Național pentru Situații de Urgență și, printr-un ordin de comandat, domnul Arafat, în minutele următoare, va aproba această solicitare și cele două zboruri cu 50, respectiv 60 de pasageri la bord vor pleca spre Spania”, a spus Luvian Bode la Realitate Plus.