Gică Hagi a lăsat de înțeles că suma de transfer pentru mutarea lui Ianis Hagi la Genk se învârte undeva la 8-10 milioane de euro. În schimb, adevărul a ieșit rapid la suprafață, pentru că belgienii au anunțat oficial, că tranzacția s-a realizat pentru mai puțin de jumătate din suma vehiculată, adică 4 milioane de euro.

Gică Hagi a luat foc după declarația directorului sportiv al lui Genk, care a dezvăluit suma reală de transfer. Astfel, „Regele” spune că belgienii trebuie să plătească despăgubiri, pentru că au încălcat o clauză contractuală.

„Avem o clauză în contract. Să plătească!”, a declarat antrenorul Viitorului într-o conferință de presă.

Gică Hagi ar fi refuzat o ofertă de 3 ori mai mare

Totodată, Hagi a sublinat faptul că a refuzat o oferă consistentă. A ales ca fiul său să aibă șansa de a se dezvolta cât mai eficient din punct de vedere fotbalistic, în detrimentul banilor.

„Ați ținut minte ce v-am zis despre transferul lui Ianis? Că am ales varianta cu cei mai puțini bani. Și eu, și Ianis. N-am ales banii. A avut una medie, dar și una foarte mare. Am ales-o pe cea mai mică. Am ales un lucru tehnic și vom vedea dacă am ales sau nu bine. Punct!”, a completat Hagi.

Potrivit presei internaționale, Spartak Moscova (Rusia) ar fi oferit cei mai mulți bani pentru transferul lui Ianis, adică în jur de 12 milioane de euro.

