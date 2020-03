La rândul său, Vlad Voiculescu, liderul PLUS București, a transmis că nu a fost discutată posibilitatea participării separate la alegerile în Sectorul 1.

„Avem o alianță, trebuie să găsim soluția în această alianță. Sper să tranșăm lucrurile până la sfârșitul săptămânii”, a spus Voiculescu, pentru g4media.ro.

Redăm mai jos integral mesajul transmis de Clotilde Armand membrilor USR Sector 1

„Situația negocierilor din S1.

În 2016, USR S1 a obținut 8 mandate de consilieri.

Oliver Paiusi, 50 ani, fondator si activist la Asociatia Salvati Cartierele Damaroaia si Bucurestii Noi (in federatia sunt aprox 5,000 membri) este liderul USR in consiliu din 2016 si numarul 1 pe lista USR a candidatilor actuali.

In negocierile cu Plus, demarate in urma cu cateva saptamani, nu a fost pusa in discutie sustinerea candidaturii mele la primarie, o problema considerata consensuala. In schimb in locul lui Oliver Paiusi in deschiderea listei de consilieri, Plusul a insistat sa fie Diana Buzoianu (lider Plus S1, 25 de ani). Negocierilor s-au intensificat brusc in seara precedenta si in dimineata lansarii candidaturii mele, pe 1 martie.

Imi doream mult ca Plus sa fie reprezentat la lansare si am acceptat negocierile mai intai cu Dragos Tudorache si apoi cu Vlad Voiculescu. Diana Buzoianu acceptase sa vina si fusese trecuta in invitatia catre presa, in contextul in care nu ne propusem in nici un fel sa inchidem negocierile inainte de lansare.

Ultima oferta din partea noastra a fost Oliver si Diana vice-primari (fara sa specificam mandatul celui dintai sau celui de-al doilea VP), Diana cap de lista si 7-4 la consiliu (ne propunem sa castigam 11 locuri).

Aceasta oferta a fost respinsa de Plus care si-au dorit 6-5.

Mi-am consultat colegii si USR S1 nu poate sa accepte mai putin de 7-4. Mai ales, este exclus, fiind o diferenta atat de mare de experienta si competente intre Oliver si Diana, sa specificam ca Diana va fi prim-VP. Nu vrem numiri politice absurde.

In acest context, USR s1 ar prefera sa participe singur la alegeri.”

