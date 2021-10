Scandal în timpul termenului de judecată pentru Sorin Oprescu. „Aici eu fac regulile”

După condamnarea din aprilie, anul acesta, procurorii DNA au cerut majorarea pedepsei, cerând magistraților să se orienteze către pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru învinuirile la adresa lui Oprescu.

Președinta completului, către un avocat: „Aici eu fac regulile”

În timpul procesului de astăzi, președinta completului de judecată a ridicat tonul la avocatul lui Constantin Mircea, potrivit surselor EVZ.

„Aici eu fac regulile. Când sunteți doi avocați puneți-va de acord cine să susțină pledoariile și nu vă mai repetați. Timpul nostru este important, Codul penal spune că dacă sunteți doi avocați ai inculpatului, nu trebuie să se repete”, ar fi spus președinta completului.

„Niciodată procurorii DNA nu m-au ascultat”

În termenul din aprilie, fostul edil al Capitalei declara în fața instanței:

„Niciodată procurorii DNA nu m-au ascultat. Au scris mereu că refuz să dau declaraţii. Am renunţat când am fost întrebat cai verzi pe pereţi despre ce face Băsescu. Am spus că nu am fost ales de oamenii din Bucureşti ca să ştiu ce face Băsescu. Ce nu spune DNA este că au făcut 21 de comisii rogatorii în toată lumea. Toate s-au întors fără răspunsuri. Nu am averi ascunse, nu am vile mascate, nu am averile despre care spun ei. Ce grup infracţional? Nu am făcut în viaţa mea parte din vreun grup (…) Fără falsă modestie, voi spune că în viaţa mea eu am făcut bine oamenilor. Toate acuzaţiile ce mi s-au adus au fost făcute doar pe vorbe, pe vorbele unui om care a vrut să scape mai uşor (…) N-am încălcat niciodată legea. Reţineţi, vă rog! Totuşi, am fost şi încă mai sunt chirurg, am fost primar general, am fost senator şi am o pregătire academică de ani de zile. Nu mi s-a reproşat niciodată încălcarea legii”.

Sorin Oprescu, condamnat la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare

Potrivit DNA, în perioada 2013 – 2015, un grup bine organizat, la care a aderat şi Sorin Oprescu, a înfiinţat în administraţia locală din municipiul Bucureşti un sistem prin care operatorii economici care doreau să primească anumite contracte din partea instituţiilor publice aflate în subordinea primarului trebuiau să remită o parte din profitul brut realizat.

Pe 5 septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit la locuinţa sa din Ciolpani suma de 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, director al Centrului Cultural Palatele Brâncoveneşti, bani care ar proveni, conform DNA, din acte de corupţie.

În mai 2019, Sorin Oprescu a fost condamnat la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare pentru fapte de corupție.

Alte condamnări în primă instanţă: Bogdan Popa (fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti şi ulterior al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane) – 13 ani şi 4 luni închisoare; Mircea Octavian Constantinescu (fost director al Direcţiei economice din Primăria Generală) – 3 ani şi 4 luni; Florin Şupeală (fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti) – 4 ani; Claudiu Bengalici (administrator al unei societăţi comerciale) – 4 ani şi 4 luni; Cristian Stanca (fost şofer al lui Oprescu) – 7 ani şi 8 luni; Ruxandra Avasiloae (fost director general al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti) – 2 ani şi 4 luni cu suspendare.