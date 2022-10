Scandal în guvernul Marii Britanii. Premierul și ex-ministrul de Interne au s-au certat timp de 90 de minute

În scrisoarea de demisie, Suella Braverman a spus: „În cursul zilei de astăzi, am trimis un document oficial de pe e-mailul meu personal unui coleg parlamentar de încredere, ca parte a angajamentului politic și cu scopul de a obține sprijin pentru politica guvernamentală privind migrația. Acest lucru constituie o încălcare tehnică a regulilor”. Ea a adăugat: „Cu toate acestea, este corect ca eu să plec.”

De asemenea, a lansat un atac dur la adresa lui noului premier Liz Truss, spunând: „Activitatea guvernamentală se bazează pe faptul că oamenii își acceptă responsabilitatea pentru greșelile lor. Să ne prefacem că nu am făcut greșeli, să continuăm ca și cum toată lumea nu vede că le-am făcut și să sperăm că lucrurile se vor îndrepta ca prin magie nu este o politică serioasă. Am făcut o greșeală; îmi accept responsabilitatea; demisionez.”

Ea a declarat că are „îngrijorări cu privire la direcția acestui guvern”, adăugând: „Nu numai că nu am încălcat promisiuni cheie care au fost făcute alegătorilor noștri, dar am îngrijorări serioase cu privire la dorința acestui guvern de a onora angajamentele din campanie”. Comentând vestea plecării Suellei Braverman, ministrul de interne din opoziție, Yvette Cooper, a descris situația ca fiind „un haos total”.

Viitorul ministrului de Interne

Suella Braverman este curtată de parlamentarii de dreapta din Partidul Conservator pentru a forma o rezistență la „agenda fantezistă a Partidului Conservator” promovată de premierul Liz Truss și Jeremy Hunt, după ce a fost forțată să părăsească guvernul. Express.co.uk a aflat povestea din interior a modului în care fostul ministru de interne a fost înlăturat pe „motive fragile” din cauza diferențelor politice cu premierul și noul cancelar.

În această dimineață, ministrul Braverman credea că trimitea prin e-mail un punct de vedere privind imigrația mentorului ei, fostul ministru Sir John Hayes, pentru a verifica dacă nu a omis nimic. Sir John, fost ministru al securității și prieten apropiat, a fost consilierul ei politic în alegeri și este fondatorul influentului grup Common Sense, care a ajutat-o pe Liz Truss să fie aleasă lider.

Unul dintre motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru a fost faptul că Downing Street a întârziat atât de mult să numească consilierii speciali ai ministrului de Interne, încât aceasta ducea încă o lipsă disperată de personal de sprijin. Din nefericire, într-o greșeală, Suella Braverman a trimis din greșeală un e-mail la biroul unui alt parlamentar conservator dintr-o altă aripă a partidului și a agravat problema folosind o adresă de e-mail privată în loc de cea ministerială.

Un scandal inventat, ceartă cu urlete

Membrul personalului deputatului și deputatul însuși au depus o plângere, dar dându-și seama de greșeala sa, Suella Braverman s-a autodenunțat la departament. Problema a fost considerată doar o „încălcare tehnică” și nu una gravă, deoarece un răspuns scris nu este confidențial și ar fi fost publicat oricum pentru public.

Dar funcționarul public superior al Suellei Braverman, secretarul permanent Matthew Rycroft, a insistat asupra escaladării problemei și i-a spus să vorbească cu primul ministru. Când Braverman s-a întâlnit cu Truss, prim-ministrul i-a spus pur și simplu: „Atunci ar fi bine să demisionați”. Potrivit apriopiaților Suellei Braverman, întâlnirea a degenerat într-un „meci de 90 de minute cu urlete” pe tema incidentului și a stării guvernului.

Un fost ministru a spus: „A fost în mod clar inventat pentru a o scoate pe Suella din Guvern. „Ea și primul ministru aveau diferende puternice în ceea ce privește imigrația și, desigur, acest răspuns scris a fost despre imigrație”. Unii deputați s-au descris ca fiind „dezgustați”, „furioși” și „indignați”.

Migrația, sâmbure de scandal

Suella Braverman, care a fost unul dintre spartanii Brexitului care a rezistat împotriva acordurilor de compromis ale Theresei May, a dorit să păstreze promisiunea din manifestul conservator de a reduce imigrația și de a folosi puterile Brexit pentru a prelua controlul asupra frontierelor.

Pe de altă parte, Lizz Truss făcea presiuni pentru o creștere masivă a imigrației pentru a susține creșterea economică.

Nu este clar ce va face Suella Braverman în continuare, dar scrisoarea ei de demisie a tras un avertisment guvernului Truss.