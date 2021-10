Scandal în familia Mizil după decesul Doncăi. Serghei Mizil a pus lucrurile la punct. VIDEO

Acest scandal a izbucnit după ce Oana Mizil a dat un interviu în care a vorbit despre viața personală a Doncăi. Afirmațiile pe care nepoata sa le-a făcut în public au fost de natură să-l irite pe Serghei Mizil. Mai ales că a fost atins un subiect tabu, despre care familia a evitat să discute în public.

El a reacționat foarte violent acuzându-și nepoata că a intrat cu bocancii în viața surorii sale, care tocmai a decedat. Se știe că Serghei Mizil și Donca erau foarte apropiați.

„Trebuie să pun punct la niște lucruri. Toate televiziunile au căutat-o pe numita Oana Mizil. Toți spuneți că este copilul meu. Nu este. Pe ea o cheamă Coman – Ștefănescu – Nicolae. Și-a permis să intre cu bocancii în viața mea și a surorii mele, Donca. Pentru legătura mea care a fost cu această femeie (Donca -n.r.), am hotărât să nu vorbesc absolut nimic, până astăzi (…)

Familia Niculescu – Mizil sunt eu, Donca, și cu Lidi (Lidia, mama Oanei – n. red.)”, a afirmat Seghei Mizil într-o înregistrare pe contul său de Youtube.

Dezvăluirile care l-au iritat pe Serghei Mizil

Oana Mizil a vorbit despre una dintre cele mai mari drame din viața mătușii sale, pierderea unei sarcini, pe care a avut-o cu Nicu Ceaușescu. Până acum, subiectul a fost tabu, iar familia Mizil a evitat să-l aducă în discuție. Sonia Donca și Nicu Ceaușescu au fost nevoiți să se despartă deoarece soția dictatorului comunist, Elena Ceaușescu s-a opus relației. Aceasta nu vedea cu ochi buni faptul că tânăra Donca era un copil înfiat.

Oana Mizil a vorbit despre acest subiect, considerat delicat, chiar în ziua în care Donca a fost înmormântată.

„Donca a fost ca și mama mea. Ne-a crescut de când eram mici. Ce să zic, a plecat o parte din sufletul meu. S-a dus și am stat cu ea până în ultima clipă, am ținut-o de mână. Eu, fetele ei și soțul ei. Am stat cu ea cam tot timpul, pentru că de doi ani de zile suferea destul de rău și în ultimele zile chiar am stat lângă ea. A avut regrete cu acel copil pe care nu a putut să îl aibă. La opt luni i s-a scos bebelușul din burtică, cu prima ei iubire, Nicu. Apoi am apărut noi și soțul ei, care este un om extraordinar și va rămâne în continuare alături de noi”, a afirmat Oana Mizil la Prima TV.

Donca Mizil a încetat din viață

Donca Sonia Mizil s-a stins din viață, sâmbătă 23 octombrie, la un spital din București, după doi ani de suferință. Ea a fost înmormântată la cimitirul Sfânta Vineri din București.

Donca Mizil a fost marea iubire a lui Nicu Ceaușescu, dar relația dintre cei doi a încetat din cauza Elenei Ceaușescu care s-a opus. Se spune că soția dictatorului a obligat-o să avorteze, ca să nu nască un copil cu fiul ei preferat, Nicu Ceaușescu.