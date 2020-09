Recent, Traian Băsescu a afirmat că Nicușor Dan va câștiga alegerile locale pentru funcția de primar general la Primăria Capitalei.

Cei doi jurnaliști au amintit despre această afirmație a lui Băsescu, știind că și el candidează tot pentru funcția de primar general. Jurnaliștii, în stilul lor caracteristic, au sugerat că Traian Băsescu ar fi conștient că este unul dintre pierzătorii luptei pentru fotoliul de primar general.

Iritat de afirmațiile jurnaliștilor, fostul președinte a intrat în direct și a răbufnit la adresa celor doi.

Dialogul integral dintre cei trei

„Bună seara, domnule ziarist. Vorbesc în calitate de om care vrea să corecteze minciunile pe care le spuneți. Îmi permiteți?”, a spus Traian Băsescu.

Răzvan Zamfir: Cu mare drag, dar trebuie să facem precizarea că aveți și calitatea de candidat la aceste alegeri!

Traian Băsescu: Așa, și e vreo problemă asta?

Răzvan Zamfir: Nu, e obligație față de CNA!

Traian Băsescu: Vă întreb și eu ca om, așa, ce credeți voi că ar fi bine, să mă duc cu traista de voturi după mine să i-o dau lui Nicușor, lui Firea? Unde credeți că ar fi bine?

Radu Buzăianu: Noi am vorbit aici într-o cheie a logicii!

Traian Băsescu: Nu, domnu’ ziarist, nu ați difuzat în nicio cheie a logicii, ci ați difuzat într-o cheie a dezinformării. Eu, e adevărat, nu v-am dat bani pentru campania asta, dar oameni buni, hai să fim cinstiți, puteți fi?

Răzvan Zamfir: Ca să rămânem în logica adevărului, nouă nu ne-a dat nimeni bani pentru campania asta! Puneți sub semnul întrebării adevărurile pe care le spunem noi în această emisiune, domnule președinte?!” a răspuns jurnalistul.

Traian Băsescu spune că nu a cumpărat niciodată voturi

„Traian Băsescu: Categoric da! În acest moment pun sub semnul întrebării ceea ce spuneți! Alo, deci am vrut să intervin! Hai, vorbiți și după ce terminați de vorbit, vorbesc și eu!

Radu Buzăianu: Interveniți, vă rog!

Traian Băsescu: Păi nu m-ați lăsat să vorbesc fraților! Deci câte minute tăceți din gură? (…) Deci domnilor ziariști bine plătiți din bani de publicitate, vreau să vă spun următorul lucru: PMP-ul a fost primul care l-a susținut pe Nicușor Dan în funcția de candidat. Sunteți de acrod cu asta?

Răzvan Zamfir: Da, suntem de acord!

Traian Băsescu: Mamă, ce progrese facem! Voi spuneți minciuni, eu spun adevărul! Mi-ați spus că mă lăsați să vorbesc, puteți? Minciuna spusă de voi este când spuneți: Băsescu trebuia să se retragă! Nu dragii mei!

Radu Buzăianu: Favorizați sau nu un candidat?

Traian Băsescu: Nu favorizez pe nimeni! Domnu’ ziarist, mai notați un ultim lucru. Multe lucruri bune și rele am făcut în cariera mea politică. Un singur lucru nu am făcut: nu am cumpărat voturi, nu am vândut voturi! Voturile unui om politic sunt ale lui, să vă intre bine în cap. Cine crede că se vând voturi nu are nicio treabă cu democrația!”, a conchis fostul președinte.