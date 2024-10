Politica Scandal în AUR. Fostul copreședinte Claudiu Târziu, critici dure







Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a adresat o scrisoare Biroului Național de Conducere al formațiunii, în care aduce critici dure la adresa situației interne din partid.

El susține că AUR a devenit „un partid minor, fără busolă, imprevizibil chiar și pentru membrii săi și complet irelevant în orizontul politic al viitorului mandat”. Târziu subliniază, de asemenea, lipsa de încredere a membrilor în conducerea centrală și în strategia politică promovată de la București, apreciind că aceasta este „zero”.

Claudiu Târziu, critici la adresa AUR: Am ajuns un partid minor

Contactat și de alte publicații, Claudiu Târziu nu a răspuns pentru a oferi precizări referitoare la documentul publicat de ziarulobiectiv.ro.

„De la imaginea grupării ”extremiste” (de extremă urgenţă – i-am zis eu), anti- sistem, care dădea fiori tuturor rebuturilor politice care au condus România în ultimii 34 de ani, am ajuns, în doar câteva luni, în postura unui partid minor, fără busolă, imprevizibil chiar şi pentru membrii săi şi complet irelevant în orizontul politic al viitorului mandat”, afirmă Târziu în scrisoare, despre care afirmă că se vrea un semnal.

Nemulțumiri legate de candidații la alegerile locale

Conform scrisorii redactate de Claudiu Târziu și publicate de sursa menționată anterior, nemulțumirile au debutat la alegerile locale.

„Impertinenţa cu care am nominalizat la Primăria Bucureşti un cvasi-necunoscut (ale cărui merite personale incontestabile nu intră în discuţie aici) le-a indicat oamenilor dornici de schimbare fie că rezerva de cadre a AUR este zero, fie că asistă la un blat politic condamnabil. Nebunia nominalizărilor în teritoriu a generat toată gama de reacţii, de la furie şi dezgust până la râsete batjocoritoare. Faptele sunt prea recente ca să mai necesite o argumentare suplimentară. Mărturisesc că m-am abţinut de la reacţii categorice în speranţa că toată strategia are o logică ascunsă, pe care nu o cunoaşte decât autorul. Logica a fost în valoare de 9%”, scrie liderul AUR.

„Un lanţ de evenimente şi decizii greşite, când nu de-a dreptul stupide, a uluit majoritatea susţinătorilor AUR”

Claudiu Târziu afirmă că membrii AUR și-au pierdut complet încrederea în conducerea centrală și în direcția politică stabilită de la București, descriind această situație ca fiind una în care nivelul de susținere este „zero”. El subliniază că, de la mijlocul anului, partidul a pierdut treptat entuziasmul inițial, ajungând în prezent să aștepte rezultate modeste, în contrast cu optimismul prezent în sondajele de anul trecut.

În scrisoarea sa, Târziu atrage atenția și asupra lipsei de transparență care caracterizează deciziile luate în cadrul partidului, criticând ceea ce el numește „secretomania” ce înconjoară orice hotărâre luată la nivelul conducerii. Această atitudine, consideră el, a contribuit la scăderea încrederii și la frustrarea membrilor de partid, care se simt excluși din procesul de decizie și din strategia politică a formațiunii.

„Un lanţ de evenimente şi decizii greşite, când nu de-a dreptul stupide, a uluit majoritatea susţinătorilor AUR în lunile care au trecut: casele de 35 de mii de euro, veştile tulburătoare despre alianţa cu USR, nevalidarea unor candidaţi aleşi în consilii locale şi judeţene, nominalizarea pe sprânceană a candidaţilor pentru Parlament şi, nu în ultimul rând, secretomania care învăluie orice hotărâre la nivelul partidului”, scrie preşedintele Consiliului Naţional al AUR, adăugând că ”nominalizarea candidaţilor pentru Parlament se face nestatutar şi pe ascuns”. „Listele de candidaţi se depun fără semnătura mea, care este obligatorie conform statutului. Întreg procesul decizional este restrâns la nivelul preşedintelui de partid şi se pune în practică prin directive verbale, nediscutate în structurile de partid şi neadoptate legal. Dacă un lider îşi poate pierde parţial sau total reperele morale şi respectul pentru legalitate în momente de mare intensitate politică, apropiaţii şi colaboratorii au datoria să-l readucă cu picioarele pe pământ, nu să îi stimuleze pornirile dictatoriale”, îşi argumentează Claudiu Târziu demersul.

Ce soluții are Claudiu Târziu pentru partidul pe care îl reprezintă

Claudiu Târziu precizează şi care ar fi paşii pentru a reglementa situaţia în partid.

„Suntem la câteva săptămâni distanţă de un moment care va influenţa decisiv viitorul acestui partid. Cu structuri locale care funcţionează semi-clandestin, cu un activ de partid dezamăgit şi revoltat pentru tratamentul la care a fost supus în ultimii ani, cine va păzi secţiile de vot în decembrie? Oamenii din teritoriu care nu mai vor să audă de AUR? Membrii şi candidaţii care au fost minţiţi până în ultima clipă şi daţi la o parte la alegerile locale? Liderii alungaţi în mod dezonorant din partid şi care acum aşteaptă momentul marii răzbunări?”, scrie el.

Claudiu Târziu consideră că există încă posibilitatea de a corecta greșelile făcute de partid, inclusiv eliberarea adeverințelor de membri pentru colegii aleși locali care au fost refuzați abuziv la validare, deși și-au depus dosarele. El crede că AUR are încă timp să întocmească liste de candidați la alegerile parlamentare care să restabilească încrederea alegătorilor și să contribuie la obținerea unor rezultate mai bune. De asemenea, Târziu sugerează că o revizuire a strategiei electorale ar putea ajuta partidul să câștige sprijinul unei părți semnificative a electoratului, demonstrând că dispune de soluții și de persoane pregătite să le pună în aplicare.

Claudiu Târziu și-a mai exprimat disponibilitatea de a se dedica pe deplin succesului acestui proces de reformare, afirmând că este dispus să lase deoparte frustrările din trecut în speranța de a regăsi împreună spiritul și energia cu care a fost fondat AUR. Târziu face un apel către conducerea partidului să accepte propunerea sa și să organizeze cât mai curând întâlniri, atât fizice, cât și online, pentru a corecta problemele apărute și pentru a stabili direcția viitoare a formațiunii.