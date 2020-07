După bătaie, victima a înaintat un raport către conducerea SAJ Vaslui.

Între ambulanțier și asistent a izbucnit un scandal, în primă instanță doar verbal. După un schimb de replici mai dure, conflictul a degenerat, iar protagoniștii au ajuns să-și rezolve problema cu pumnii.

„Ambulantierul agresor a fost angajat în urmã cu câteva sãptãmâni, doar pe baza vechimii de sofer profesionist, fãrã a sustine vreun examen. Aceste angajãri au fost posibile din cauza stãrilor de urgentã si ulterior alertã, care au permis intrarea în sistem a unor persoane care nu au niciun fel de pregãtire medicalã. Dupã bãtaie, asistentul a înaintat raport cãtre conducerea SAJ Vaslui, demers pe care l-a fãcut apoi si ambulantierul.

<<Conflictul dintre ambulantier si asistent este mai vechi, iar în prezent se defãsoarã o anchetã disciplinarã la nivelul conducerii Serviciului de Ambulantã Judetean Vaslui. Cei doi s-au ciondãnit în timpul serviciului de la o solicitare. S-au vizionat imaginile de pe camerele video pentru a se stabili cine a fost de vinã. Asistentul a fãcut raport împotriva ambulantierului, apoi mai multi ambulantieri au fãcut si ei, la rândul lor, raport împotriva asistentului. Ambulantierul este angajat temporar, pe perioada stãrii de alertã>>, a declarat dr. Dan Ungureanu, purtãtorul de cuvânt al SAJ Vaslui”, potrivit vremeanoua.ro.

Caz șocant! Afaceri cu morți, dezvăluite de un „cioclu”. Serviciul de Ambulanță, implicat!

La începutul lunii, angajatul unei firme de servicii funerare din Cluj a mărturisit cum făcea afaceri cu morți.

În 2017, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj anunțau că administratorul unei firme de pompe funebre și un medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Cluj sunt cercetați penali pentru fapte de corupție.

În esență, reprezentanții firmei de servicii funerare îi recompensau pe ambulanțieri pentru fiecare mort „livrat”.

Zilele trecute, Curtea de Apel Cluj a printr-o sentință definitivă un acord de recunoaștere a vinovăției prin care un angajat al firmei de pompe funebre a acceptat să primească o pedeapsă de 10 luni de închisoare cu suspendare, în schimbul recunoașterii vinovăției, anunță gazetadecluj.ro.

Este vorba de medicul Adriana Speranța Coldea, medic al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, acuzată că ar fi primit mită de la Dan Ionescu, administratorul firmei de pompe funebre Rotcons SRL.

Tranzacția dintre medicul clujean și această firmă s-a finalizat cu un tarif de 600 de lei, arată Direcția Generală Anticorupție. În schimbul banilor, Adriana Speranța Coldea trebuia să îi convingă pe aparținătorii unei persoane proaspăt decedate să aleagă serviciile funerare ale firmei Rotcons SRL. Pe fir au intrat ofițerii DGA și au făcut un flagrant. În urma flagrantului, medicul s-a ales cu acuzația de luare de mită, iar patronul firmei și un angajat de dare de mită.

Dosarul a ajuns la Parchetul Curții de Apel Cluj, unde cinci persoane au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției în acest caz, iar o singură persoană a fost trimisă în judecată, respectiv administratorul firmei de pompe funebre Rotcons, Dan Ionescu, potrivit gazetadecluj.ro.

Viorel Laurențiu Handrea este angajatul firmei de pompe funebre care a recunoscut că a cumpărat informații de la angajați ai Serviciului de Ambulanță și a acceptat sa primească o pedeapsă de 10 luni de închisoare cu suspendare în schimbul recunoașterii vinovăției.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, angajatul de la pompe funebre a arătat că într-o singură noapte un echipaj de la Ambulanță format dintr-un medic și un șofer i-au furnizat două cazuri de persoane decedate pentru care a plătit 1.200 de lei, fiecaruia dintre cei doi angajați revenindu-i suma de 600 de lei.

Instanța l-a condamnat pe Handrea pedeapsa de 10 luni închisoare și i-a interzis acestuia dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani.

Având în vedere că Handrea a mai fost condamnat de către Judecătoria Huedin la 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, Judecătoria Cluj-Napoca a contopit pedeapsa de 10 luni închisoare cu pedeapsa de 1 an închisoare și aplicat pedeapsa mai grea, aceea de 1 an închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de 1/3 din pedeapsa de 10 luni închisoare, rezultând pedeapsa finală de 1 an, 3 luni și 10 zile închisoare.

Procurorii au făcut apel, iar Curtea de Apel Cluj a pronunțat în 23 iunie o nouă sentință.

Sursa: gazetadecluj.ro