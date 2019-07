Scandal: Firma Renault, luată cu asalt de Poliția franceză

Ancheta are legătură cu investigaţia derulată asupra fostului şef al Renault, Carlos Ghosn. Acesta a fost arestat încă din noiembrie anul trecut şi este cercetat în Japonia pentru încălcarea legislaţiei financiare şi abuz de încredere în formă agravată.





Poliţia franceză efectuează o investigaţie la sediul central al firmei Renault, din Boulogne-Billancourt, lângă Paris. Reuters menționează că acest anunț a fost făcut chiar de către reprezentanții producătorul auto, care au precizat că nu comentează natura investigaţiei. Anterior, revista franceză L'Express anunţase anterior că ancheta are legătură cu investigaţia derulată asupra fostului şef al Renault, Carlos Ghosn. Acesta a fost arestat încă din noiembrie anul trecut şi este cercetat în Japonia pentru încălcarea legislaţiei financiare şi abuz de încredere în formă agravată. Ghosn a respins toate acuzaţiile formulate împotriva sa.Firmele Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drept de vot în cadrul grupului francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producător mondial de automobile, cu 10,6 milioane de unităţi mai mult decât Volkswagen şi Toyota. În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.

