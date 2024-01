Scandal la Dinamo, după înfrângerea în fața echipei Petrolul. Vedetele alb-roșii au găsit vinovatul

Dinamo a pierdut încă un meci. În deplasare, la Ploiești, Petrolul a luat cele trei puncte. Jair a marcat singurul gol al meciului, în minutul 80. Dezamăgire în tabăra alb-roșiilor. “Ultimele victorii mi-au dat speranțe, nu mă așteptam să se prezinte cu acest non-joc. E prea mare diferența față de acum câteva săptămâni. Îmi e rușine să spun, nu au avut o ocazie, nu poți spune că au avut intensitate. Un dezastru de joc. Nu au jucător care să facă diferența, nu au jucător de contraatac, nu au jucători de benzi. Ce are Dinamo, ce calități au jucătorii lui Dinamo? Sunt momente în care trebuie să știi să fructifici ocaziile. Sunt foarte îngrijorat”, a declarat Florin Răducioiu la Prima Sport. Nici Mihaela Rădulescu nu putea spune mai bine…

“Dacă nu creezi în ultima treime nu poți marca și sunt șanse mari să pierzi meciul. Avem nevoie să controlăm mai mult jocul. Cred că Pavicic a jucat foarte bine, mai ales în prima repriză. Toată echipa a avut o evoluție bună. E adevărat că au fost ceva greșeli la construcție și le-am oferit adversarilor câteva contraatacuri. Dar cred că am avut o evoluție solidă. Repet, am avut probleme în ultima treime și sunt conștient că trebuie să rezolvăm asta. Pavicic deja s-a adaptat. Eddy Gnahore a venit de două zile și va crește de la zi la zi”, a declarat Kopic la Digi Sport. Un meci fără multe comentarii, după cum remarcă și GSP.

Dinamo a găsit vinovatul: Terenul

Răzvan Patriche, căpitanul lui Dinamo, a fost găsit vinovatul: terenul prost de pe “Ilie Oană”: ”Am avut avut așteptări mai mari de la acest meci, din păcate n-am reușit să aducem niciun punct. Am jucat pe un teren dificil, înghețat, moale. A fost meci de luptă, din păcate astăzi l-am pierdut. Nici nu știai cum vine mingea, a fost meci de luptă. La cum a fost meciul, nu s-au creat mari ocazii, un rezultat egal era mai echitabil. Cu siguranță se vor integra și noii noștri colegi. Nu știm cum va fi terenul și săptămâna viitoare, probabil va fi meci de luptă. Am avut așteptări mari, încredere în noi, din păcate nu am reușit să aducem niciun punct”.

Un alt dezamăgit, dinamovistul Cristi Costin s-a plâns că a muncit ”degeaba” 90 de minute. ”Am muncit 90 de minute degeaba până la urmă, nu cred că am făcut un joc tocmai rău. Un rezultat de egalitate era mai echitabil, sincer. Nu mai contează, ei au luat cele 3 puncte, noi trebuie să o luăm de la capăt. Nu mai e timp de așteptat să se integreze, trebuie să facem nu știu ce să facem, dar să luăm puncte. Am avut câteva situații, poate cu puțină șansă puteam pleca cu 3 puncte”, a explicat Costin.

Dinamo a fost aproape de faliment. Dar de fiecare dată s-au găsit investitori care să o salveze. Acum au nevoie de echipă și puncte, ar spune răutăcioșii.