A fost nevoie de intervenția autorităților pentru a aplana conflictul, despre care fiecare parte implicată are propria versiune

Dr. Ovidiu Bălan, dr. Raluca Grigoriu și Cătălin Grigoriu

„Grigoriu Daniel, care, sub un potop de injurii, înjurături birjărești, a dat afară pacientele de la consultații, a silit-o și pe asistenta de serviciu să părăsească cabinetul. După ce am rămas singur cu agresorul, acesta m-a amenințat că-mi rupe gâtul, că-mi dă dinții jos, că pune rackeții să mă omoare. Am încercat să ies din cabinetul unde eram sechestrat, dar numitul Grigoriu Daniel m-a îmbrâncit peste dulapul de medicamente, apoi, când am încercat din nou, m-a împins peste birou și calculator. În disperare de cauză, am apelat 112, iar numitul Grigoriu Daniel a spus că nu-i pasă, că are Poliția la degetul mic (…)”, a declarat DR. Ovidiu Bălan pentru sursa citată.

Dr. Bălan a făcut plângere pentru sechestrare, ultraj, amenințare.

Pe de altă parte, Daniel Cătălin Grigoriu, soțul Dr. Raluca Grigoriu, are propria variantă de a relata cele întâmplate.

„Conflictul a izbucnit dimineață, la raportul de gardă, când dr. George Bălan s-a plâns că, din cauza conducerii spitalului, a treia zi de Crăciun nu e zi liberă. La un moment dat, a rămas singur cu soția mea (dr. Raluca Grigoriu – n.n), pe care a insultat-o în toate felurile posibile. M-am dus la Maternitate, l-am sunat și n-a vrut să vorbească cu mine. Nu mai e vorba despre justiție, ci e o chestie de la bărbat la bărbat! Nu mi-am putut stăpâni limbajul, l-am înjurat, dar nu l-am atins. Ordinarul a început să se izbească de dulapuri și să strige vai-vai, ca un fătălău! «Poți să-i faci plângeri penale, dar dacă o mai înjuri, îți scot toți dinții din gură, data viitoare», i-am spus. Nu l-am atins, n-am vrut să-i dau satisfacție și să-l pocnesc. Dacă spune că l-am bătut, îl bat în fața judecătoarei!”.

„Un bărbat de 59 de ani a sesizat că la o unitate medicală ar fi un conflict spontan între acesta și un bărbat de 43 de ani. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, în urma celor constatate, au luat măsura sancționării contravenționale conform Legii 61/1991”, au declarat autoritățile conform sursei citate.

