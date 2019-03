Scandal în Bulgaria, cu politicieni şi apartamente de lux

Al doilea om al partidului GERB, aflat la putere în Bulgaria, Tsvetan Tsvetanov, şi-a dat demisia din Parlament.





Liderul politic din Bulgaria a demisionat în urma unui scandal privind achiziţionarea de apartamente de lux la preţuri preferentiale care a dus deja la demisia altor trei politicieni importanti. Tsvetanov, care conduce grupul parlamentar al partidului, a declarat ca nu a facut nimic gresit, insa doreste sa incheie speculatiile conform carora el si-ar putea folosi puterea pentru a impiedica investigatia. "Nu am nimic de care sa-mi fie rusine", a declarat Tsvetanov in fata reporterilor la intoarcerea sa dintr-o calatorie de afaceri in SUA si dupa o intalnire cu premierul din Bulgaria, Boyko Borissov. "Nu am incalcat niciodata, in nicio circumstanta, legea", a afirmat el.

