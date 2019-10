Miejsce Odrzánskie este o așezare cu doar câteva sute de locuitori, însă nu-i ca orice cătun, din contră. Aici, femeile sunt la putere – ele sting incendii, salvează vieți, repară mașini, fac cam orice muncă rezervată, în mod traditional, bărbaților.

Cum s-a ajuns în această situație? Din cauza unui fenomen inexplicabil: în acest sat nu s-au mai născut băieţi de aproape 10 ani, zice Digi24!

„Din toată Polonia ne sunt trimise idei despre ce să faci ca să naşti băiat. Eu zic că trebuie să tot încerci, până reuşeşti. Aşa cred şi ceilalţi săteni. Există aici perechi care au deja trei fiice şi nu vor să mai încerce”, spune Tomasz Golasz, şeful pompierilor din satul Miejsce Odrzánskie.

Ginecologul Jerzy Zygmunt lucrează la un cabinet aflat într-un sat vecin, la Kędzierzyn-Koźle. Are aproximativ 6.000 de paciente pe an, mai ales femei din Miejsce Odrzańskie, care cu disperare îi cer sfatul despre ce trebuie să facă pentru a avea băiat. „Sunt multe sfaturi băbeşti: dacă vrei să faci băiat, să pui un topor sub pat; dacă vrei să faci o fată, pui o floare înmiresmată. Dar nu există dovezi ştiinţifice că aceste metode ar da rezultate”, declară ginecologul, și el uluit de cazul din Miejsce Odrzánskie.

Biserica, descoperită și neputincioasă

Probleme sunt și pentru Biserica Catolică, întrucât serviciul de duminică este, pentru majoritatea sătenilor, o îndeletnicire obligatorie. Dar, la slujba din Miejsce Odrzánskie, ministranţii sunt în mare majoritate fete.

S-a ajuns până acolo încât consilierii locali propun o recompensă pentru familia ca va avea un băiat. „Când am aflat că satul «produce» doar fete, mi-a venit o idee: dacă o pereche face un băiat, eu le fac un cadou. Când se va naşte băiatul, li se va face o surpriză”, dă asigurări Rajmund Frischko, preşedintele Consiliului Local.

