Satul care a învins timpul. Povestea locului unde tradițiile nu s-au schimbat de 200 de ani
- Cristi Buș
- 8 august 2025, 22:33
- Pensiuni cu povești și mobilier de colecție
- Experiențe simple, dar memorabile
- Mâncare ca la bunici
- Prețuri și pregătirea localnicilor
- Satul Viscri, un model de turism rural sustenabil
- Legende și originile misterioase ale satului
- Obiective turistice de neratat
- Biserica Fortificată din Viscri
- Casa Regelui Charles
- Plimbări, drumeții și peisaje
- Legende locale și farmecul simplu
Așezat între Brașov și Sighișoara, satul Viscri a devenit în ultimele două decenii o destinație preferată de mii de turiști străini. De la doar 400 de vizitatori în 2000, numărul lor a depășit 5.100 anul trecut, iar pentru 2007 localnicii se așteaptă la aproape 7.000 de oaspeți.
Majoritatea sunt francezi, englezi, nemți, austrieci sau elvețieni, atrași de farmecul caselor tradiționale, de atmosfera autentică și de viața rurală care pare să fi rămas neatinsă de trecerea timpului.
Pensiuni cu povești și mobilier de colecție
În spatele porților înalte și colorate, pensiunile din Viscri ascund adevărate colecții de obiecte tradiționale:
-
paturi săsești din lemn masiv, cu saltele din lână 100%;
-
lăzi de zestre pictate manual, datând de la începutul anilor 1900;
-
sobe de teracotă cu motive florale;
-
dulapuri încastrate în perete, unde sătenii își păstrau banii și rachiul.
Un exemplu este Pensiunea Fernolend, aflată într-o casă construită în 1760 și renovată în 1823. Mobilierul este fie original recondiționat, fie realizat după modelele vechi, respectând tehnicile tradiționale.
„Străinii sunt impresionați de aceste detalii. Dacă nu ar mai putea dormi în astfel de paturi sau nu ar mai putea vedea animalele venind de la pășune, nu ar mai fi interesați de locurile noastre”, spune Caroline Fernolend, proprietara pensiunii.
Experiențe simple, dar memorabile
Oferta turistică din Viscri se bazează pe experiențe autentice:
-
plimbări cu căruța sau pe jos până în satele vecine;
-
vizite la stână, cu demonstrații despre cum se face brânza;
-
ateliere de tricotat ciorapi de lână;
-
demonstrații de fabricare manuală a cărămizilor lăcuite și a țiglelor tradiționale;
-
excursii călare prin împrejurimi;
-
degustări de rachiu și vin produse în gospodării.
Mâncare ca la bunici
Mesele servite turiștilor sunt pregătite cu produse din gospodăria proprie: legume și fructe din grădină, carne din curte, conserve și băuturi făcute în casă. Sarmalele, tocănițele și dulciurile tradiționale sunt printre preferatele vizitatorilor străini.
Totuși, proprietarii se tem de eventuale restricții impuse de normele europene, care ar putea limita folosirea produselor locale neprocesate industrial.
Prețuri și pregătirea localnicilor
O noapte de cazare cu demipensiune costă între 60 și 65 de lei. Din cele 10 case de oaspeți, doar trei au mobilier tradițional, acestea fiind și cele mai căutate. Renovările se fac fără ciment, folosind var, nisip, piatră și pământ galben – exact ca acum două secole.
Pentru a oferi servicii mai bune, localnicii participă la cursuri de engleză și franceză, dar și la instruiri de contabilitate pentru a-și administra singuri afacerile.
Satul Viscri, un model de turism rural sustenabil
Viscri este dovada că turismul autentic poate transforma o comunitate. Atracția nu vine din infrastructură modernă, ci din păstrarea tradițiilor, a arhitecturii originale și a stilului de viață rural.
„Așa cum se lucra în urmă cu 200 de ani, așa se lucrează și acum”, spune Caroline Fernolend pentru Adevărul, subliniind că tocmai această autenticitate aduce turiștii înapoi, an după an.
Legende și originile misterioase ale satului
Numele “Viscri” provine din germanul Weißkirch, adică „Biserica Albă”, referire la cea mai veche biserică din zonă, construită de secui încă din secolul al XII-lea. Satul a fost întemeiat de coloniștii sași, iar biserica construită de aceștia a devenit nucleul fortificat al comunității. Construită în stil romanic-gotic, înconjurată de ziduri și turnuri defensive, ea a fost adaptată pentru a rezista asediilor.
Se spune că biserica fortificată din Viscri este una dintre cele mai bine conservate din Transilvania și a fost adăugată lista Patrimoniului Mondial UNESCO încă din 1999. Legende locale povestesc despre tuneluri secrete, utilizate pentru a alerta sătenii în caz de primejdie, și despre comoara ascunsă de nobilii sași în vreme de invazii.
Un alt legendar atrăgător al satului este legătura cu Prințul (acum Rege) Charles al Marii Britanii, care a cumpărat o casă tradițională în Viscri la mijlocul anilor ’90. Restaurarea a salvat edificii autentice și a pus satul sub lumina reflectoarelor europene.
Obiective turistice de neratat
Biserica Fortificată din Viscri
Construcție secolului XIII, transformată într-o fortăreață cu bastioane și ziduri defensive în secolul al XVI‑lea. Spectaculoasă arhitectură, acces la turn și muzeu etnografic în incintă.
Casa Regelui Charles
Casă țărănească tradițională de secol XVIII, acum centrul unei fundații culturale. Poate fi vizitată și închiriată; a devenit un simbol al turismului autentic.
Plimbări, drumeții și peisaje
Satul este înconjurat de dealuri, păduri, poteci exotice, pășuni unde caii pasc liniștit – perfect pentru trekking, plimbări romantice sau ciclism.
Legende locale și farmecul simplu
-
Se spune că ulițele pietruite ale Viscriului sunt străjuite de fantome binevoitoare ale sașilor strămoși, care încă se îngrijesc de casele lor.
-
În gospodării, “camera de slănină”, folosită pentru conservare, este păstrată cu sfințenie – se spune că gustul autentic al sarmalelor locale provine din acel loc.
-
O legendă urbană spune că autoritățile blochează modernizarea drumurilor intenționat, pentru a păstra frumusețea rustică și… liniștea prințului Charles
