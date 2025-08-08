Social Satul care a învins timpul. Povestea locului unde tradițiile nu s-au schimbat de 200 de ani







Așezat între Brașov și Sighișoara, satul Viscri a devenit în ultimele două decenii o destinație preferată de mii de turiști străini. De la doar 400 de vizitatori în 2000, numărul lor a depășit 5.100 anul trecut, iar pentru 2007 localnicii se așteaptă la aproape 7.000 de oaspeți.

Majoritatea sunt francezi, englezi, nemți, austrieci sau elvețieni, atrași de farmecul caselor tradiționale, de atmosfera autentică și de viața rurală care pare să fi rămas neatinsă de trecerea timpului.

În spatele porților înalte și colorate, pensiunile din Viscri ascund adevărate colecții de obiecte tradiționale:

Un exemplu este Pensiunea Fernolend, aflată într-o casă construită în 1760 și renovată în 1823. Mobilierul este fie original recondiționat, fie realizat după modelele vechi, respectând tehnicile tradiționale.

„Străinii sunt impresionați de aceste detalii. Dacă nu ar mai putea dormi în astfel de paturi sau nu ar mai putea vedea animalele venind de la pășune, nu ar mai fi interesați de locurile noastre”, spune Caroline Fernolend, proprietara pensiunii.

Oferta turistică din Viscri se bazează pe experiențe autentice:

plimbări cu căruța sau pe jos până în satele vecine;

vizite la stână, cu demonstrații despre cum se face brânza;

ateliere de tricotat ciorapi de lână;

demonstrații de fabricare manuală a cărămizilor lăcuite și a țiglelor tradiționale;

excursii călare prin împrejurimi;

degustări de rachiu și vin produse în gospodării.

Mesele servite turiștilor sunt pregătite cu produse din gospodăria proprie: legume și fructe din grădină, carne din curte, conserve și băuturi făcute în casă. Sarmalele, tocănițele și dulciurile tradiționale sunt printre preferatele vizitatorilor străini.

Totuși, proprietarii se tem de eventuale restricții impuse de normele europene, care ar putea limita folosirea produselor locale neprocesate industrial.

O noapte de cazare cu demipensiune costă între 60 și 65 de lei. Din cele 10 case de oaspeți, doar trei au mobilier tradițional, acestea fiind și cele mai căutate. Renovările se fac fără ciment, folosind var, nisip, piatră și pământ galben – exact ca acum două secole.

Pentru a oferi servicii mai bune, localnicii participă la cursuri de engleză și franceză, dar și la instruiri de contabilitate pentru a-și administra singuri afacerile.

Viscri este dovada că turismul autentic poate transforma o comunitate. Atracția nu vine din infrastructură modernă, ci din păstrarea tradițiilor, a arhitecturii originale și a stilului de viață rural.

„Așa cum se lucra în urmă cu 200 de ani, așa se lucrează și acum”, spune Caroline Fernolend pentru Adevărul, subliniind că tocmai această autenticitate aduce turiștii înapoi, an după an.

Numele “Viscri” provine din germanul Weißkirch, adică „Biserica Albă”, referire la cea mai veche biserică din zonă, construită de secui încă din secolul al XII-lea. Satul a fost întemeiat de coloniștii sași, iar biserica construită de aceștia a devenit nucleul fortificat al comunității. Construită în stil romanic-gotic, înconjurată de ziduri și turnuri defensive, ea a fost adaptată pentru a rezista asediilor.

Se spune că biserica fortificată din Viscri este una dintre cele mai bine conservate din Transilvania și a fost adăugată lista Patrimoniului Mondial UNESCO încă din 1999. Legende locale povestesc despre tuneluri secrete, utilizate pentru a alerta sătenii în caz de primejdie, și despre comoara ascunsă de nobilii sași în vreme de invazii.

Un alt legendar atrăgător al satului este legătura cu Prințul (acum Rege) Charles al Marii Britanii, care a cumpărat o casă tradițională în Viscri la mijlocul anilor ’90. Restaurarea a salvat edificii autentice și a pus satul sub lumina reflectoarelor europene.

Construcție secolului XIII, transformată într-o fortăreață cu bastioane și ziduri defensive în secolul al XVI‑lea. Spectaculoasă arhitectură, acces la turn și muzeu etnografic în incintă.

Casă țărănească tradițională de secol XVIII, acum centrul unei fundații culturale. Poate fi vizitată și închiriată; a devenit un simbol al turismului autentic.

Satul este înconjurat de dealuri, păduri, poteci exotice, pășuni unde caii pasc liniștit – perfect pentru trekking, plimbări romantice sau ciclism.