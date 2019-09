De data aceasta, reintră puternic în scenă „Satana de la Roma”, nimeni alta decât Meri Stipo, nașa Anei. Aceasta a fost confidenta răposatului Aurelian Preda, astfel că deține informații „din interior” legate de această poveste, scrie cancan.ro, care anunță că pentru Nicușor Iordan vin vremuri grele și procese multe.

Duhovnicul de la Dervent i-a spus „adio”

Ca orice poveste încâlcită, și aici avem un preot implicat. Sau mai mulți, căci e vorba despre Mănăstirea Dervent, la care Nicușor și Ana mergeau perioada, cei doi spovedindu-se la …același duhovnic.

Din spusele „Satanei”, Ana i-ar fi mărturisit duhovnicului despre abuzul sexual la care ar fi fost supusă de Nicușor Iordan, iar mesagerul Domnului s-a lepădat pe loc de Nicușor, mai ales că și acesta și-a recunoscut fapta. Dar numai pe jumătate, fiindcă a considerat abuzul un act sexual consimțit.

„Duhovnicul Anei de la Dervent este revoltat de ceea ce i s-a întâmplat. Este revoltat de ceea ce i-a făcut Iordan. Duhovnicul ei i-a interzis acestuia să mai pună piciorul la Dervent. Am un talisman pe care-l port cu sfințenie din ziua mutării lui la Domnul. Un dar de suflet la care țin foarte mult”, declară nașa Anei.

Tribunal pe Facebook

Firesc, Nicușor Iordan se apără și îi cere celei pe care a numit-o „Satana de la Roma” să înceteze cu minciunile. Interpretul de muzică populară se consideră victimă în scandalul declanșat fără voia lui și vrea să nu mai fie calomniat.

„Am tăcut. Și nu o dată. Am tăcut din bun simț, am tăcut crezând că minciuna și ipocrizia unora se va fi încheiat. Duminică seară, un alt episod. Au prezentat încă de la început o povestioară ca pe o informație de presă. Legat de viața dublă a răposatului Aurelian Preda și de mine, despre orori sexuale, șantaj, pornografie etc. Duminica viitoare să fie și despre crimă??? Eu zic că ajunge! Voi? Știu, veți spune «vai, există o plângere penală depusă la Parchet, deci e vinovat». Și uite cum aducem sala de judecată la TV, moderatorul devine grefier de ședință, judecători – toți invitații aleși. Nici pe departe lucrurile nu stau așa! Am precizat că nu mă simt vinovat de acuzațiile aduse, nu am crezut că va fi necesar să intervin din nou. Iar legat de ultima emisiune, cel mai probabil doamna va ajunge într-o sală de judecată adevărată, nu cea dintr-un studio de televiziune”, a scris Nicușor Iordan pe contul personal de Facebook.

Dar asta nu e tot, Meri Stipo a ținut să aibe ultimul cuvânt, la fel de lung precum al rivalului Iordan. De la Roma, nașa Ana Mariei Preda amenință cu sala de tribunal: „Mă invită pe mine într-o sală de tribunal? Păi, da! Îl invit eu! Pentru că atât eu, cât și soțul meu îl dăm în judecată pentru că el a incitat fanii la violență, la ură și asta a făcut-o și cu trei luni în urmă. Ceea ce am spus este purul adevăr, nu cred că am spus ceva neadevărat. Da, am precizat faptul că a fost dragoste între ei. Dar, din câte știu, Dumnezeu a zis că ne putem iubi. Iubiți-vă între voi cum vă iubesc eu pe voi. Deci, Dumnezeu nu a precizat cine și cu cine trebuie să se iubească. Dragostea poate să fie între animale, ființe umane, între părinți și copii, între persoane de același sex sau sex diferit”.

Te-ar putea interesa și: