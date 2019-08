Până când să ajungă reprezentanții DSP Covansa, alături de un herpetolog pentru a prinde și captura reptila, angajații magazinului l-au omorât. Kaufland România a fost amendată cu 10.000 de lei, de către Protecția Consumatorului Brașov. Marfa din magazinul respectiv vine din același centru logistic de unde sunt aprovizionate toate magazinele din Transilvania.

Şeful Direcţiei Sanitar Veterinare Covasna, Siko Barabasi Sandor, a declarat, pentru Agerpres, că şarpele găsit vineri pe unul dintre rafturile cu legume/fructe ale unui supermarket din municipiul Sfântu Gheorghe este inofensiv pentru om, fiind posibil ca acesta să fi fost „importat” odată cu smochinele aduse din străinătate. El a menţionat că a fost vorba despre un şarpe de casă în lungime de aproape 70 de centimetri, specie protejată de lege, care a fost lichidat de angajaţii supermarketului: „A fost găsit pe cutiile cu roşii. Nu ştim exact cum a ajuns în supermarket, dar e posibil să fi fost adus în cutiile cu smochine. Nu e exclus să fi fost în lăzile cu smochine care au fost ţinute la frig, din cauza frigului el a stat într-o stare de semihibernare, iar când a ajuns la căldură, în magazin, să se fi trezit”, a explicat Siko Barabasi Sandor. Cutiile cu smochine prioveneau din Turcia.

Am retras pe loc marfa, am igienizat urgent zona și am restabilit toate standardele igienico-sanitare din magazin. În urma primelor verificări, am aflat că șarpele ieșise din cutia cu smochine proaspete sosite din Turcia. La raion, legumele și fructele sunt plasate în cutiile în care vin de la furnizor. În acest moment, toate cutiile ce provin de la acest furnizor sunt controlate unu la unu, iar smochinele care se vor livra în magazine începând de mâine vor fi sigure.”

