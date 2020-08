„Principala sarcină a politicii externe ungare este aceea de a promova în mod eficient interesele economice ale Ungariei, iar în perioada următoare trebuie să ne concentrăm asupra realizării a cât mai multe investiţii în ţară – a subliniat Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, miercuri, la Budapesta, în cadrul reuniunii anuale cu ambasadorii Ungariei. În alocuţiunea sa transmisă în direct pe pagina sa de Facebook, Péter Szijjártó a afirmat că pentru Ungaria, faptul că diplomaţia ungară are în centrul atenţiei economia, reprezintă un avantaj competitiv unic, pentru că, astfel, ţara are la dispoziţie o reţea globală pentru a reuşi în competiţia de redistribuire a capacităţilor. O consecinţă economică a epidemiei de coronavirus a fost aceea că marile companii internaţionale şi-au redus capacităţile de producţie. După ieşirea din criză, redeschiderea acestor companii nu va avea loc, în mod automat, în acelaşi ritm ca cel în care a avut loc închiderea, deoarece noua situaţie economică mondială îi va face să se restructureze şi să reducă din costurile operaţionale. Aceasta este o oportunitate uriaşă pentru economia ungară – a subliniat şeful diplomaţiei ungare. În următoarea perioadă, cât mai multe companii care îşi restructurează producţia trebuie convinse că Ungaria este cel mai bun loc pentru funcţionarea lor şi pentru performanţa lor în afaceri – a declarat Szijjártó. Ungariei nu îi lipseşte nimic în acest sens – a adăugat ministrul. Ministrul ungar a atras atenţia asupra faptului că la această competiţie vor participa, alături de Ungaria, şi alte ţări, unele mai mari şi mai puternice, care vor apela şi la instrumente politice în competiţia economică. În opinia sa, acest lucru dovedeşte că Ungaria face bine ceea ce face, astfel că atacurile “nu ar trebui să ne distragă atenţia de la obiectivele noastre iniţiale” – a spus ministrul. Péter Szijjártó a subliniat că politica externă ungară trebuie să se bazeze, în continuare, pe respectul reciproc, şi că poziţia politicii externe ungare nu trebuie decisă la Bruxelles, New York sau Geneva, ci la Budapesta. Ministrul de externe a vorbit şi despre faptul că Guvernul Ungariei continuă să promoveze o politică externă echilibrată şi patriotică, aşadar doreşte să atragă nu numai din Vest, ci şi din Est investiţiile tehnologice necesare pentru schimbarea dimensiunii economiei. Şi în cele ce urmează, UE şi NATO pot conta pe Ungaria ca aliat loial, însă, la fel ca alte state membre, viziunea noastră asupra politicii externe nu o concentrăm doar asupra unui câmp restrâns – a punctat Szijjártó. Ministrul cere ca ambasadorii Ungariei să îşi desfăşoare activitatea într-un mod la fel de hotărât ca până acum, să fie reprezentanţi puternici ai Ungariei, ai naţiunii şi ai maghiarilor. Atunci când se iau decizii în cadrul organizaţiilor internaţionale, să continue să aibă în vedere interesele naţionale şi să apeleze la dreptul lor de veto atunci când ceva este împotriva acestor interese. În prima fază a apărării împotriva epidemiei de coronavirus, din China au sosit în Ungaria 185 de aeronave şi au fost importate 93 de milioane de măşti, 40 de milioane de costume de protecţie, 800.000 de medicamente şi 15.000 de ventilatoare mecanice – a explicat ministrul de externe. Péter Szijjártó a mulţumit ambasadorilor Ungariei şi pentru eforturile depuse în repatrierea maghiarilor rămaşi blocaţi în străinătate. A fost cea mai mare campanie de revenire în ţară din istoria Ungariei, desfăşurată parţial cu propriile forţe, parţial în colaborare cu alte ţări din Uniunea Europeană – a adăugat ministrul. Apărarea din domeniul sănătăţii este urmată de cea economică, ceea ce înseamnă noi sarcini pentru cei care lucrează în diplomaţie. Tocmai acesta este motivul pentru care ministrul nu a permis golirea ambasadelor şi întoarcerea acasă a personalului. Această muncă este una cu o responsabilitate specială, ceea ce înseamnă că sarcinile trebuie duse la îndeplinire şi în vremurile grele, nu doar în cele bune – a menţionat şeful diplomaţiei ungare”, notează MTI.

