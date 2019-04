„Îl invităm să se documenteze mai mult”. Replică pentru Andrei Caramitru de la ambasadorul Israelului

Ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga, a fost dezamăgit de afirmațiile recente ale lui Andrei Caramitru (USR) privitoare la situația actuală din România. Într-un mesaj pe Facebook, Caramitru a făcut gafa de a compara Holocaustul cu declinul demografic din țara noastră.





Consilierul lui Dan Barna, Andrei Caramitru, a făcut o comparație între plecarea românilor din țară și Holocaust. Prin această postare, scrisă pe Facebook, Caramitru a minimalizat suferința victimelor Holocaustului.

Ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga, a reacționat la mesajul dat de Andrei Caramitru și l-a invitat pe acesta să se documenteze mai bine în ceea ce privește Holocaustul.

„Din păcate, din nou, constatam cu dezamăgire că un politician român se folosește de termenul „Holocaust” într-un context total nepotrivit.

Moartea a milioane de oameni nevinovați nu trebuie minimalizată iar atrocitățile războiului nu trebuie să-și găsească locul în campania electorală a vreunui partid. România a făcut pași importanți în combaterea anti semitismului și este fără îndoiala un model de urmat în regiune.

Educația despre Holocaust și despre ororile îndurate de milioanele de oameni este extrem de importantă, de aceea ignoranta în acest sens nu trebuie tolerată. Îl invitam pe domnul Andrei Caramitru sa se documenteze mai mult și să viziteze Memorialul Victimelor Holocaustului Yad Vashem de la Ierusalim” a transmis Ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga, pe Facebook.

Andrei Caramitru a scris luni dimineață pe Facebook o postare intitulată „Holocaustul României. Cum ne omoară și ne alungă. Ca să fure”.

„Corupția ucide și distruge. Știm asta. Știți însă care e dimensiunea? Un genocid uriaș. In fiecare an : 100’000 de morți, 200’000 de oameni care pleacă in diaspora, 100’000 de oameni care fug din zonele sărace controlate de mafia PSD către orașele mari din țară. Un oraș cât Cluj-ul care moare sau fuge. In fiecare an. Pentru ca ei să stea in vile mari, să își facă vacanțele in Brazilia, să își plaseze amantele pe salarii mari la stat.

– Anual, 100’000 de oameni mor din cauza lor. In romania avem 2000 de morți la 100’000 de locuitori. In Europa de Est doar 1500. Ca sa nu comparam cu Europa de Vest unde este doar 1000 – Din cei 100’000 – 1000 mor în accidente din cauza lipsei drumurilor. Și 700 de copii. Restul – din cauza corupției din sistemului de sănătate. Rata mortalității infantile este dublă fata de UE. La fel a accidentelor auto mortale – 200’000 de oameni emigreaza anual – 100’000 fug din zonele sărace PSD către orașe anual (cf. studiilor Băncii Mondiale).

Nu fiți complici la crima asta uriașă. Votati pe 26Mai” a spus Caramitru, luni dimineața, pe Facebook.

