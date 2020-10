Kim Kardashian West a anunțat că donează $1 milion Fondului Armenia. Conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan a izbucnit spre sfârșitul lunii septembrie, semnalându-se în disputata regiune Nagorno-Karabah, unde ambele țări au ajuns la ciocniri armate. Armenia și Azerbaidjanul se acuză reciproc că au încălcat termenii unui armistițiu convenit sâmbătă.

Kim Kardashian West, al cărei tată, Robert Kardashian, este armean, a anunțat donația printr-un videoclip postat pe contul său de pe Instagram, în care și-a încurajat admiratorii să sprijine Armenia.

“Am denunțat actuala situație din Armenia și Artsakh (numele armenesc al așa-zisei Republici Nagorno-Karabah, n. red.) și am discutat cu multe alte persoane ca să atrag atenția asupra unei crize pe care nu trebuie să o lăsăm să se agraveze“, a declarat Kim Kardashian West. “Gândurile mele se îndreaptă spre bărbații, femeile și copiii care acum dau dovadă de curaj. Doresc ca toată lumea să țină minte că, în pofida distanței care ne desparte, frontierele nu ne împiedică să formăm pe glob o singură națiune armeană“. Kim Kardashian West a mai explicat că donațiile acordate Fondului Armenia (Armenia Fund) sunt destinate ajutorării populației civile, afectată sau strămutată din cauza conflictului. Banii vor fi folosiți pentru alimente, adăposturi, tratament medical și alte provizii necesare.

Kim Kardashian West a vizitat Armenia de două ori în timpul unor filmări pentru emisiunea ‘Keeping Up With the Kardashians’ (Urmărind familia Kardashian), odată în 2015, când a botezat-o pe North, fiica ei, și din nou anul tecut, când familia Kardashian West și-a botezat ceilalți trei copii – Saint, Chicago și Psalm.

Articol de Ellise Shafer

https://variety.com/2020/tv/news/kim-kardashian-west-armenia-donation-azerbaijan-1234800606/

Traducerea:Rador