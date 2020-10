În urmă cu un an și trei luni, Sandra Stoicescu a devenit mamă și, de atunci, viața i s-a schimbat „complet”, după cum a mărturisit în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro.

Micuța Sara Maria Francesca, în vârstă de un an și trei luni, iubește la nebunie pantofii. Prezentatoarea Observatorului de la Antena 1a explicat de ce.

Întrebată de Mirel Curea dacă și-a schimbat părerea despre faptul că nu e de dorit ca o țară să fie condusă de o persoană care nu are copii, Sandra Stoicescu a răspuns că nu trebuie să judecăm o situație de acest gen.

„Să știi că nu trebuie să judeci. Gândește-te că eu acum doi ani nu aveam copii. Dar nu înseamnă că nu puteam fi un președinte de țară foarte bun, foarte corect. Azi, mamă fiind, aș fi și un om bun. Dar puteam fi un președinte, un lider, și acum doi ani, foarte bun.

Abia acum înțeleg la ce te referi tu. Ion Iliescu nu a avut copii. Nu asta e problema. Eu nu aveam copii până acum doi ani și aveam 42 de ani atunci. Eu nu știu ce este în familia lor și eu am fost judecată foarte mult timp. „Că n-are copii”, „Că de ce n-are copii”, „Că nu vrea copii”,… dar oamenii habar n-au ce e în familia ta, în sufletul tău și de ce ai copii sau de ce nu ai.

Acum, însă, nu mai pot să citesc cu aceeași inimă aceleași știri despre situații în care sunt copii. Aici este schimbarea fundamentală. Când președintele Iohannis a spus că copiii pot suporte mult mai bine schimbările grele, m-a surprins că un profesor poate să spună așa ceva. Deci, nu mă duc sub nicio formă în viața personală.

Dar un profesor știe foarte bine că îl anulezi, inclusiv ce știe nu mai știe dacă știe, în cazul în care este într-o astfel de situație. Și nu, că am și făcut (material, n.e.) la Observator, copiii nu pot să stea cu masca atâtea ore. Nu pot să stea. O s-o pună pe frunte, sub barbă, îl mănâncă, o ia… Era făcută deja caricatura cu copilul care vine, „Dar n-ai plecat cu masca asta”. „Nu, pe asta am luat-o de la Andrei, care o luase de la… Sunt copii… Nu or să stea cu mască. Or s-o dea jos, o s-o ia cu mâna murdară.

Cât ești lângă el, altfel îi spui, „Hai să ne spălăm împreună pe mâini”, „Nu uita să te speli pe mâini”, și mai și râzi… Dar acum nu faci un copil din ăla obsedat, că ajunge compulsiv-obsesiv să se spele pe mâini, încontinuu, pentru că tu îi spui „O să te îmbolnăvești și o să murim cu toții dacă tu aduci boala acasă”.

Adică, ce-i pui tu pe umeri lui? N-o să-i spui zilnic, „Nu te-ai spălat pe dinți. nu te-ai spălat pe mâini. O să murim cu toții din cauza ta, că tu ai adus de la școală”. Copilul trebuie să se amuze”, este de părere Sandra Stoicescu.