Revenirea Sandrei Stoicescu la pupitrul Observatorului de la Antena 1, după 10 ani ca moderator la Antena 3, a luat pe toată lumea prin surprindere. Muți s-au gândit că poate există o răceală între Antena 3 și Antena 1.

Sandra Stoicescu renunța la Observator, în 2010, după ce prezentase știrile de la ora 19.00, timp de șapte ani, împreună cu Lucian Mândruță.

„Îmi doream să am o voce care să dovedească faptul că pot mai mult decât ceea ce, la momentul respectiv, era această ștampilă. „Domnule, la știri, înseamnă că sunt cititoare de prompter”.

Mirel Curea i-a reamintit invitatei sale că, în postura de prezentator al Observatorului de la Antena 1, ar trebui să se „bată” cu ea însăși, în postura de realizator al emisiunii „100 de minute”, de la Antena 3, „pentru că la „100 de minute”, știrile erau în urma ta, iar la Observator nu poți să nu ții cont de ele, nu că ar trece înaintea ta”.

„N-ai cum. Depinde, însă, ce vezi în ele. Să știi că ai un platou în față, din care tu extragi, pentru un jurnal de știri, pentru Observator, cele mai importante știri. Șia aici este o schimbare fundamentală. Nu mai iei ce este evident: A, B, C, D, le-am luat. Nu, te uiți puțin. Faci un pas în spate și zici, „Ia uite ce am eu aici, am evenimentul Istoric. Nu mi se leagă mie cu evenimentul ăla? Și nu cumva lucrurile, dacă le citesc pe hartă, sunt așa? Ba da! Începem cu asta!” Și aici se face diferența.

De asta mi-am dorit acest proiect. El așa a fost gândit: rescrierea întregului proiect a fost pe ideea unui anchor (ancoră, n.e.). E omul care înțelege lucrurile, cu care poți să faci un Breaking News oricând, care poate să susțină un dialog. Și atunci ne uităm și zicem, Da, aici am niște imagini spectaculoase, dar nu cumva e mai important și, în același timp, interesant.

Că aici e marea dilemă a jurnaliștilor: CE E IMPORTANT ȘI CE E ȘI INTERESANT. Și tu trebuie să faci toate lucrurile importante și interesante. Bugetul, de exemplu, e important, că de el depindem, dar e atât de plictisitor dacă nu știi să-l pui în ecuație și nu înțelegi care sunt cheile. Dacă faci o înșiruire de cifre, am plecat în partea cealaltă, m-am dus la un film, m-am dus în altă parte”, a declarat prezentatoarea Observatorului de la Antena 1.