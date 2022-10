Salariul uriaș al unei mascote din NBA depășește orice așteptare. Cât câștigă pentru entratiment un bărbat îmbrăcat în pluș

Rpcky the Mountain Lion, este cea mai plina plătită mascot dinNBA și câștigă annual nu mai puțin de 625 de mii de dolari, de aproape 10 ori mai mult decât salariul mediu al unei mascot din ligă, care se ridică la 60.000 de dolari, deloc neglijabil totuși.

Salariul mascotei nu se compară totuși cu al jucătorilor din NBA, însă depășește cu mult încasările jucătoarelor din WNBA, liga americană de baschet feminine. Mascota care poartă la fiecare meci costumul lui Rocky ahybge așadar la 52.500 de euro pe lună, asta în condițiile în care media salariilor din NBA a fost de 8.5 milioane de euro anul trecut, Desigur baschetul feminin nu s-a ridicat la înășțime, salariul mediu în această ligă este de 105.000 de euro.

Și dacă vă interesează ce face mai exact o mascotă, ei bine mascotele trebuie să distreze lumea în timpul meciului, își mai fac ocazional și drum prin mulțime și urcă pe scenă în timpul pauzelor când apar și majoretele. Rocky a debutat în 1990, când Nuggets se aflau la un nivel scăzut și se chinuiau să vândă bilete la meciurile de acasă.

Iar la catergoria personae cunoscute care au îmbrăcat costumul, ei bine Ken Soloman este una dintre ele. Alte 5 mascote foarte bine plătite sunt: Harry the Hawk care are un salariu de 600.000 de dolari, iar Benny The Bull are un salariu de 400.000 de dolari. Cea mai buna performanță recunoascută pentru sezonul 2021-2022 este Chuck The Condor de la Los Angeles Clippers care a primit și premiul pentru mascota anului.