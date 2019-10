„Ceea ce face domnul Orban este incalificabil. A reușit astăzi să șocheze o țară întreagă când a somat actualul Guvern să nu crească salariul minim și a amenințat că dacă o vom face va modifica hotărârea de Guvern. Mă întreb oare cât poate să îi urască pe români? Dacă o măsură pe care oamenii o așteaptă, reprezintă un pericol pentru domnul Orban. Nu m-a sunat și nu ascult de ceea ce somează domnul Orban. Eu ascult doar vocea oamenilor care au nevoie de sprijin și solidaritate”, a precizat Viorica Dăncilă.

Întrebată de Victor Ciutacu dacă va fi majorată valoarea salariului minim, Viorica Dăncilă a răspuns ferm:

Referitor la majorarea salariului minim cu 100 de lei, Dăncilă a afirmat că acest lucru se va face indiferent de reacţiile PNL

„Categoric da. Da. Pentru că am promis că vom lua măsuri pentru români și așa vom face”, a mai spus premierul.

La rândul său, premierul desemnat, Ludovic Orban, spune că Guvernul Dăncilă nu are capacitatea de a adopta o hotărâre cu un impact economic important, cum este cea de majorare a salariului minim cu 100 de lei, şi someazaă Executivul să nu adopte o astfel de decizie. El adauga că, dacă va fi adoptată totuşi această hotărâre, atunci PNL o va anula.

„Ii somez sa nu adopte nicio hotarare, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotarare, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri si care are consecinte bugetare. Acest guvern nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotarare de guvern. Daca totusi vor vrea sa adopte o astfel de hotarare de guvern, o vom modifica”, a declarat, joi, Ludovic Orban, potrivit dcnews.ro

