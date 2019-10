Președintele PNL a estimat că audierea în comisiile de specialitate a miniștrilor propuși se va face lunea sau marțea cealaltă, iar votul în plen în ziua următoare auudierilor.

„Am stabilit o strategie, în cazul în care ne vom confrunta cu un boicot din partea PSD. Sigur, de asemenea, am pregătit o strategie de mobilizare şi la nivelul Birourilor Permanente reunite şi la nivelul Comisiilor de specialitate şi la nivelul Plenului. Am introdus în programul de guvernare lucruri solicitate de partenerii de discuţii. De asemenea, am mai făcut o evaluare pe fiecare partener şi o evaluare a situaţiei în plan parlamentar şi de asemenea, am stabilit exact cu cine vom vorbi săptămâna viitoare, dintre parlamentarii independenţi, parlamentarii care au fost în ALDE sau cu alţi parlamentari”, a declarat Ludovic Orban, duminică, la sediul PNL.

„Cât mai strâns, depunerea joi sau vineri, şi fie luni, fie marţi, audierea. Iar dacă se face audierea miniştrilor în Comisii luni, votul marţi, dacă se face marţi, votul să fie miercuri”, a devoalat Orban calendarul evenimentelor.

Întrebat de ziariști dacă liberalii şi-au pregătit o strategie pentru a-i mobiliza pe parlamentarii care au votat moţiunea de cenzură să susţină şi cabinetul Orban a spus că a inclus în programul de guvernare lucruri solicitate de formaţiunile care ar putea sprijini executivul liberal.

Astfel, el a menționat că a fost de acord cu listarea la bursă a Hidroelectrica, un sistem de monitorizare a marilor proiecte de investiţii pentru infrastructura de transport, infrastructura energetică, asigurarea resurselor bugetare ale tuturor unităţilor administrativ-teritoriale pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, a salariilor asistenţilor personali, precum și asigurarea fondurilor necesare primăriilor pentru cofinanțări pe proiecte cu fonduri europene.

Faptul că Viorica Dăncilă, şi-a exprimat încrederea că niciun parlamentar social-democrat nu va vota pentru cabinetul Orban, liderul liberal a declarat că nu se teme.

„În condiţiile în care partenerii care au fost alături de noi la moţiunea de cenzură vor merge, cum se spune, până la capăt, adică nu se vor opri la jumătatea drumului, pentru că încă Dăncilă şi resturile guvernului sunt la butoane, strategia va funcţiona. Sunt încrezător că avem şanse foarte mari să obţinem învestitura din prima, a spus Ludovic Orban”, după o întâlnire care a avut loc astăzi la sediul PNL cu conducerea partidului

Pentru a fi învestit, noul guvern are nevoie de 233 de voturi favorabile exprimate în plenul Parlamentului.

