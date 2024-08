S-a prăbușit un avion în Thailanda. Nouă persoane au dispărut

Thailanda. Avionul cu turbopropulsoare s-a prăbuşit joi în jungla din provincia Chachoengsao, în timp ce transporta nouă persoane de la Bangkok la Trat, în apropiere de graniţa cu Cambodgia.Autorităţile din Thailanda desfăşoară vineri căutări în junglă în încercarea de a-i găsi pe cei nouă pasageri, dar sunt convise că toți au murit.

„Accidentul a avut loc în jurul orei 15:10. Încercăm să îi găsim pe cei dispăruţi, dar credem că toţi sunt morţi”, a declarat reporterilor, la locul accidentului, guvernatorul provinciei Chachoengsao, Chonlatee Yangtrong.

Pasagerii erau patru thailandezi şi cinci chinezi, inclusiv doi copii de 12 şi 13 ani. Peste 300 de militari şi voluntari îi caută pe pasageri, iar autorităţile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului. Au fost găsite fragmente de corp, precum şi bucăţi din avion, dar ploile abundente au încetinit căutarea.

„Nu intenţionăm să ne oprim până nu găsim oamenii dispăruţi, chiar dacă unele zone sunt pline de apă”, a adăugat guvernatorul.

Anul acesta, un Boeing 777 operat de Singapore Airlines a înregistrat perturbări majore în zbor, iar un pasager a murit. Zborul în cauză a plecat de la Londra, cu destinaţia Singapore, şi a fost deviat marţi spre Bangkok, unde a efectuat o aterizare de urgenţă.Turbulenţele bruşte au avut loc deasupra bazinului Irrawaddy din Myanmar, după aproximativ 10 ore de zbor.

Few More Visuals from the incident, where one fatality and several injuries confirmed, following severe turbulence on board Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM), that operated SQ321 from LHR to SIN, ending up diverted to Bangkok (BKK).#safety #aviation https://t.co/pyjl4QrrA1 pic.twitter.com/BwCAOAjZeo

— FL360aero (@fl360aero) May 21, 2024