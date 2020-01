Desigur, mai sunt câteva lucruri de stabilit în ceea ce privește despărțirea amiabilă a tânărului cuplu de familia regală (inclusiv în ce privește exploatarea comercială a titlului de duci de Sussex), dar Megan Markle e pe cale să obțină ce și-a dorit. Să fi fost de ajuns că l-a întors pe prințul Harry împotriva propriei familii sau Meghan Markle a recurs la un șantaj mult mai abil?

Câteva pasaje din presa internațională lasă să se înțeleagă că strategia actriței americane a fost mult mai complicată. După ce l-a „îmbrobodit” pe Harry, Meghan pare să o fi presat și pe regină. Iată ce scria Francesca Galici în ilguiornale.it înainte de reuniunea finală în cazul Megxit: „dacă negocierea nu merge așa cum își dorește Meghan Markle, ducesa este gata să o acuze pe regina de rasism”.

O astfel de acuzație ar fi extrem de gravă într-o țară în care minoritățile rasiale reprezintă o parte din ce în ce mai importantă a populației. Dar nu cumva, jurnalista din Italia îi face gratuit un proces de intenție actriței?

Ei bine, nu. Amenințări voalate în presa internațională au mai apărut. Culmea, chiar din partea apropiaților ducilor de Sussex.

Astfel, jurnalistul Tom Bradby de la ITV, un mare prieten al ducilor de Sussex, a declarat, în mai multe rânduri, că Meghan Markle este gata să acorde „un interviu nestăpânit” și aceasta ar putea fi o amenințare pentru familia regală.

Ziarul Daily Telegraph, care pare să aibă surse de încredere în dinastia britanică, merge și el pe aceeași idee. Ducesa de Sussex ar putea face acuzații de rasism împotriva reginei Elisabeta a II-a și a întregii sale familii.

O strategie extrem de inteligentă, susține ilgiornale.it: „Ducesa de Sussex ar poza în victima unui sistem rasist care a forțat-o să părăsească Londra pentru a se refugia într-o țară civilizată și primitoare cum e Canada. Acuzațiile de rasism împotriva Familiei Regale nu ar fi, cu siguranță, ceva nou pentru monarhia engleză, dimpotrivă”.

Dar nu numai Tom Bradby i-a ajutat pe Meghan și Harry să obțină ce au vrut! Iată ce scrie Daily Telegraph despre un articol apărut în The New York Times sub semnătura progresistei Afua Hirsch. „Narațiunea doamnei Hirsch trece cu vederea dovezile copleșitoare de interes de care s-au bucurat ducele și ducesa, de la logodna lor până în ziua nunții lor. Articolul neglijează, de asemenea, să menționeze faptul că prăbușirea sprijinului (în presă n.r.) pentru această pereche a coincis cu un șir de acte derutante de auto-sabotaj, de la interdicția de a face fotografii, care le-a fost impusă spectatorilor de la Wimbledon pentru că ducesa era prezentă, până la bălbâiala despre încălzirea globală, în timp ce cuplul se plimba cu avioane private”. De altfel, întreg materialul construit de Afua Hirsch încerca să demonstreze o singură idee, și anume că „Britanicii de culoare știu de ce Meghan Markle vrea să iasă (din familia regală)”. Cu alte cuvinte, Meghan Markle ar fi avut de suferit din cauza ADN-ului exotic… atât în spațiul public, cât și în familie.

Să nu credeți că lucrurile se opresc aici. Arma acuzațiilor este încărcată și poate fi folosită oricând. Așa că, dacă regina nu răspunde satisfăcător și în continuare pretențiilor tânărului cuplu, Meghan Markle ar putea trece la represalii dureroase.

