S-a împlinit un an de la marea trecere a lui Valentin Uritescu. Boala crâncenă care i-a marcat ultimii ani de viață

Maestrul a rememorat cum l-a cunoscut pe Valentin Uritescu, ce glume făceau la filmări și de ce boală grea suferea prietenul și colegul sau. De asemenea Florin Zamfirescu își amintește ultima discuție cu Valentin, înainte de a părăsi scena vieții.

Marele actor a fost pasionat de sport, în special de schi, unde a fost și campion. La Brăila, unde a activat timp de 5 ani, a cunoscut-o și pe soția lui, Valeria. Au împreună un băiat, care i-a călcat pe urme tatălui sau devenind și el actor, Bogdan Uritescu.

“Despre Valentin Uritescu în primul rând știu că s-a născut la Cugir, unde eu aveam un văr care era medic acolo, fiind director de spital. Vorbeam mult cu Uritescu despre orașul acela. Valentin Uritescu a stat mult la Piatra Neamț și nu înțelegeam de ce nu ajunge în București.

El a ajuns în capitală după ce a filmat, în 1980, un personaj de excepție în ‘Lumini și umbre’, film în regia lui Andrei Blaier. A fost, de fapt, primul serial românesc din perioada comunistă. După acest rol excepțional l-au luat imediat în București”, a declarat Florin Zamfirescu.

“Înainte de a murit abia se mai putea ține pe picioare”

Din anul 1991, Valentin Uritescu a devenit actor al Teatrului Național din București. Debutul în cinematografie a fost în anul 1981, odată cu filmul ‘Angela merge mai departe’, urmând apoi 40 de producții în care marele actor a jucat.

A rămas în memoria tuturor că ‘Sergentul Șaptefrați’ din serialul ‘Lumini și umbre’. Și-ar fi dorit mult să joace rolul lui Hagi Tudose sau al lui Ilie Moromete. A părăsit Teatrul Național și s-a pensionat din cauza unui conflict avut atunci cu Ion Caramitru.

“Îl admiram foarte mult. El are un băiat, Bogdan, care mi-a fost student. Atunci ne-am cunoscut și mai bine. Asta după ce am jucat, împreună, în 1990 în filmul ‘De ce are vulpea coadă’. Acolo filmam pe lângă Buzău și am stat mult împreună, filmam, vorbeam și mâncam la cârciumă.

Atunci am cunoscut un om cu mari probleme. Despre talent nu mai vorbim, avea o dăruire și o credință extraordinare. Dar avea și o problem de sănătate care l-a chinuit toată viața. Când stătea drept îi tremurau picioarele de nu-ți venea să crezi. L-am întrebat ce are, că pe scenă nu se vedea, se mai ținea de colegi, de decor, mergea. Și eu am fost chinuit toată viața de o boală asemănătoare, îmi tremură mâinile. Eu știu ce înseamnă să încerci să maschezi acest lucru, mai ales pe scenă.

Valentin nu știa de unde i se trage, iar medicii nu știau ce să-i facă. Înainte de a murit abia se mai putea ține pe picioare, se chinuia foarte tare”, a continuat Florin Zamfirescu într-un amplu interviu pentru Fanatik.