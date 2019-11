Mirel Rădoi a impresionat la naționala de tineret. Nu doar rezultatele și stilul de joc extrem de curajos al puștilor de la naționala mică reprezintă argumentele pentru care Burleanu l-ar prefera pe Rădoi, ci și salariul mult mai mic față de Daum și chiar față de Contra. Fostul căpitan al Stelei ar fi și o variantă „low cost” din acest punct de vedere.

Mirel Rădoi este dispus să bată palma cu Federația și să accepte un salariu de 20.000 de euro pe lună, informează Fanatik. Astfel, ar urma să încaseze de 4 ori mai mult decât la tineret, dar mult mai puțin decât „Guriță”.

La naționala de fotbal a României, Cosmin Contra a avut un salariu de 32.500 de euro, iar Cristoph Daum 45.000 de euro. În vârstă de 38 de ani, Mirel Rădoi are o avere estimată la 15 milioane de euro, în mare parte strânși în urma experiențelor din Emiratele Arabe Unite, Qatar și Arabia Saudită.

Mirel Rădoi, sfătuit de către Gică Hagi să accepte oferta FRF

Înțelegerea FRF cu Rădoi a fost întărită de către Gică Hagi.

„Eu zic că echipa naţională are antrenor, aşa cred eu. Cred că Rădoi va fi. Aşa, ca opinie a mea, şi Mircea Lucescu ar fi ceva de nivel foarte înalt. Dar nu vreau să fac eu speculaţii. Mirel – cred că el e antrenorul. (…) I-aş zice să accepte chiar dacă există acel risc, cum am avut şi eu acea perioadă când nu am acceptat, dar câteodată anumite lucruri ca să câştigi trebuie să şi rişti. El ştie mai bine”, a declarat Gică Hagi, citat de News.ro.

