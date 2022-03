S-a aflat când se va încheia războiul din Ucraina. Cum va arăta lumea după conflagrație. Mesajul unui important politolog

L-am întâlnit odată pe Vladimir Putin la Soci, în preajma unei conferințe, la scurt timp după anexarea Crimeei. Președintele găzduia o cină. Un coleg american de-al meu a fost acolo, dar la fel au fost și cancelarul austriac și miniștrii de externe ai Franței și Israelului. A devenit rapid clar că Putin s-a simțit de parcă este înțeles complet greșit. El a vorbit despre șovinismul occidental și ipocrizia lui. Sunt aceleași argumente pe care le auzim astăzi, dar nu aș spune că Putin avea atunci acest mesianism.

Cine este Vladimir Putin

Putin este foarte inteligent și rapid, direct, confruntativ. Sarcastic când vorbește cu cineva din Occident. Dar lucrurile mărunte sunt cele care dezvăluie cel mai mult despre oameni. El a vorbit despre situația din Donbas ca un agent al serviciului extern care știe câți oameni trăiesc în fiecare sat și cum este situația în fiecare dintre ele. El a considerat că femeile sunt responsabile pentru politica Rusiei în administrația Obama. Ipocrizia Occidentului a devenit o obsesie a lui și se reflectă în tot ceea ce face guvernul rus.

Putin vrea să ne dea o lecție. Pentru că vrea să ne spună: am învățat de la tine. Chiar dacă asta înseamnă să facem exact ceea ce urăște. În acea seară la Soci, el și-a exprimat indignarea că anexarea Crimeei a fost comparată cu anexarea Sudeților de către Hitler în 1938. Putin trăiește în analogii și metafore istorice. Cei care sunt dușmani ai Rusiei eterne trebuie să fie naziști. Și așa, s-a grăbit să înfățișeze conflictele din Donbas ca pe un genocid. Exagerările lui Putin au devenit atât de extreme încât nu mai aveau nicio legătură cu realitatea. A devenit ostatic al propriei sale retorici.

De asemenea, trebuie menționat că mass-media occidentală a contribuit la crearea unei imagini false a lui Putin. În primul rând, ei spun că Putin este corupt. Asta este adevărat. Dar explică asta politica lui? Putin a fost liderul unei puteri nucleare de 20 de ani. El gândește în termeni de istorie, trădare și răutate. Pentru o astfel de persoană, corupția este doar un instrument de putere. Poate că banii au fost importanți pentru Putin când era mai tânăr, dar nu mai sunt acum.

În al doilea rând, ei spun că Putin este un jucător de noroc cinic, un șmecher. În 2011, Putin a spus că protestele împotriva lui au fost organizate de Ambasada SUA. Analiștii occidentali au spus că asta a fost propagandă, pentru că el știa că nu este adevărat. În timpul acelei cine, mi-a devenit clar: El chiar crede. În înțelegerea lui despre istorie, lucrurile nu se întâmplă niciodată spontan. Dacă oamenii demonstrează, el nu întreabă: De ce sunt pe străzi? El întreabă: Cine i-a trimis?

Se spune că Putin a urmărit sfârșitul lui Gaddafi la televizor timp de câteva ore. Și că decizia sa de a relua funcția de președinte de la Medvedev, care inițial nu făcuse parte din plan, a fost o reacție la asta, pentru că nu voia să ajungă ca Gaddafi, executat de propriul său popor. Este posibil să negociezi cu oameni cinici pentru că știu că și ei pot beneficia. Meseria lui de agent KGB era aceea de a apăra și proteja Uniunea Sovietică. Dar el și colegii săi agenți nu au putut să o protejeze. Uniunea Sovietică s-a prăbușit peste noapte fără război, fără invazie. Putin și KGB-ul nu au înțeles ce s-a întâmplat. Au eșuat. Cred că are un puternic sentiment de vinovăție.

Invazia Ucrainei

Tragedia este că vedem o recolonizare violentă a Ucrainei și nu o reunificare pașnică. Această neînțelegere despre modul în care funcționează lumea produce nefericirea lui Putin. El chiar crede că nu este un război, ci o operațiune specială, pentru că nu poate exista război între un singur popor. Și nu îi va crede niciodată pe acei oameni care îi spun că nu este adevărat. Putin se vede tatăl națiunii ruse. Poate că este, poate nu este, dar un lucru este clar: Putin a devenit fără să vrea părintele națiunii ucrainene.

Putin întruchipează Rusia, dar în Ucraina nu a existat niciodată cineva care întruchipează această țară. Acum două săptămâni, acest război a devenit o luptă între doi bărbați. Există acel celebru videoclip cu ultimele minute ale grănicerilor ucraineni de pe Insula Șerpilor din Marea Neagră, care au fost amenințați de marina rusă și au răspuns spunând: „Du-te dracu-te”. Îmi amintește de bătălia de la Cetatea Brest în Războiul Patriei al Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste. Timp de 40 de zile, au fost asediați de germani, dar soldații sovietici au refuzat să renunțe, deoarece trupele lui Hitler s-au adunat în fața Moscovei. Acum, Zelensky stă la Kiev și spune: Suntem aici. Vom apăra Kievul. Și vom fi învingători pentru că suntem de partea dreaptă. Mitul Uniunii Sovietice și lupta eroică împotriva naziștilor nu este, de fapt, întruchipat de Putin, ci de Zelensky.

Sunt mulți ruși cărora nu le place ce se întâmplă și care nu sunt neapărat fani ai lui Putin, oameni care suferă de corupție și represiunea lui, dar care până acum au rămas tăcuți pentru că situația este cum este și așa a fost întotdeauna. Ei și-au trăit viața, nu erau interesați de politică și, oricum, care ar fi alternativa la Putin? Dar ar trebui să fim sinceri: acești ruși nu au fost întotdeauna mulțumiți de modul în care au fost tratați de Occident și nici nu ar fi fericiți dacă Ucraina ar adera la NATO. Așa este Rusia. Dar acesta nu este un război al rușilor, acesta este războiul lui Putin.

Putin a vrut să arate lumii că acești oameni nu sunt lipsiți de vinovăție. A vrut să împartă responsabilitatea. Și am mai învățat ceva: că elita rusă a fost poate luată prin surprindere într-o măsură și mai mare decât am fost noi în Occident. Și cred că abordarea radicală a guvernului american de a face publice informațiile sale de informații a ajutat la distrugerea narațiunii lui Putin, și anume că Rusia este o victimă.

Izolarea lui Putin l-ar putea determina să facă orice. Pe de altă parte, situația este atât de provocatoare încât ar putea urma strategia nebunească a lui Nixon. Nu știu dacă Putin va desfășura vreodată arme nucleare. L-am ascultat pe generalul american David Petraeus la Conferința de securitate de la München, un om care a condus mai multe invazii. Știu cum se face, a spus el. Petraeus a spus că Putin are toate capacitățile necesare pentru o invazie, motiv pentru care probabilitatea că va merge până la capăt era semnificativă.

Ce se întâmplă după război

Schimbările pe care le experimentează nu sunt banale. Ei știu că va dura mult timp, dacă va fi deloc. Aceasta este diferența dintre pandemie și război. Existau speranțe justificate că, odată cu încheierea pandemiei, vechea normalitate va reveni. Dar după acest război, se va realiza că nu există o veche normalitate. Și rușii? Cu greu vor putea spune că nu a fost atât de rău și că nu s-a întâmplat nimic tragic. Ar putea exista o încetare a focului sau poate chiar un tratat de pace, dar oare își va elimina Occidentul sancțiunile? Vor uita oamenii din Europa că farmaciile de aici, în Viena, nu au avut iod la vânzare timp de câteva zile? Lumea noastră s-a schimbat. Am fost într-o lume postbelică, acum suntem într-o lume antebelică. Aceasta este schimbarea și are loc în capul oamenilor.

Există un studiu de la Harvard despre rezultatele războaielor asimetrice. La sfârșitul secolului al XIX-lea, puterea militară mai puternică a câștigat aproape întotdeauna. În a doua jumătate a secolului XX, partea mai slabă din punct de vedere militar a câștigat în 55 la sută din războaie. S-a gândit cineva că Afganistanul ar putea respinge SUA? Nu cred că ucrainenii pot rezista pe termen lung, dar cred și că o ocupare pe termen lung a Ucrainei este imposibilă – din cauza revoltelor de așteptat și din cauza costurilor economice ale unei astfel de ocupații. Acesta este paradoxul teribil al acestui război pentru Putin: singurul lucru pe care lumea l-a învățat în ultimele săptămâni este că rușii și ucrainenii nu sunt un singur popor. Într-un anumit sens, ucrainenii sunt chiar pregătiți să-și lase propriul stat să se întemeieze ca o modalitate de a dobândi o identitate.

Putin are o anumită fixare demografică. De la publicarea eseului său vara trecută, el a spus în mai multe rânduri că dacă nu ar fi avut loc o revoluție și dacă Uniunea Sovietică nu s-ar fi prăbușit, Rusia ar avea astăzi o populație de 500 de milioane de locuitori. El crede că Rusia are nevoie de bărbații și femeile din Ucraina pentru a supraviețui în noua lume. În plus, se crede că pandemia a provocat 1 milion de decese în Rusia, iar natalitatea în țară a scăzut. Rusia este un teritoriu vast care continuă să se depopuleze. Un număr mare de emigranți de muncă, majoritatea din Asia Centrală, sosesc, desigur, dar nucleul slav al țării se micșorează, motiv pentru care Belarus și Ucraina oferă promisiunea unui fel de consolidare demografică. Nu este vorba despre teritoriul Ucrainei, ci despre poporul ucrainean.

Din păcate, niciuna dintre părți nu beneficiază în prezent de o rezoluție. Dacă Putin cedează, pentru el s-a terminat. Deci, el trebuie să escaladeze pentru a-i forța pe ucraineni să capituleze. Pentru ucraineni, neutralitatea și renunțarea la aderarea la NATO ar fi o posibilitate. Dar problema este că singura persoană capabilă să semneze un astfel de acord este Zelensky, pentru că el este singurul lider legitim al Ucrainei, singurul care a luptat împotriva lui Putin. Dar Zelensky este tocmai persoana care nu ar semna niciodată un astfel de acord. Și chiar dacă ucrainenii ar accepta condițiile Moscovei, și sancțiunile occidentale ar trebui ridicate, iar acest lucru este probabil să fie dificil.

Statul are un rol important

Desigur, frica joacă un rol. Există două tipuri de amenințări: una vine de la oameni, cealaltă din natură. Puterea de mobilizare a lui Putin este mai mare decât cea a schimbărilor climatice. Această criză a distrus câteva stereotipuri. Germanii au sacrificat deja Nord Stream 2 ca simbol al mercantilismului german, iar pacifismul ca simbol al moralismului german. Chiar și stereotipurile despre Europa de Est au dispărut. Dintr-o dată, Orientul lipsit de empatie se aplecă pe spate pentru a primi refugiați. Și toate acestea se întâmplă pentru că există un inamic identificabil. Guvernul polonez nu a devenit brusc mai democratic în ultimele două săptămâni, dar și-a dat seama că adevărata amenințare la adresa suveranității sale nu vine de la Bruxelles, ci de la Moscova.

Cred că sancțiunile puternice din SUA au mai puțin de-a face cu salvarea Ucrainei. America este mai strategică decât emoțională. Prin impunerea sancțiunilor, ei vor să salveze Taiwanul arătând Chinei prețul unei intervenții. Oamenii mor. Acest lucru este valabil și pentru Putin. Schimbările vor fi atât de semnificative încât regimul va trebui să se schimbe pentru a supraviețui, așa cum se va întâmpla și în Europa. Economia noastră se va schimba, la fel ca și înțelegerea noastră despre libertate și democrație. Deja, mass-media s-a schimbat pentru a lupta împotriva dezinformării care iese din Rusia. Asta va avea consecințe.

Din cauza pandemiei și a acestui război, statul joacă din nou un rol mai important. În pandemie, statul bunăstării a avut grijă de cetățenii săi și i-a ținut în viață. În acest război, statul de securitate este cel care nu doar își protejează cetățenii, ci ar putea și cere ceva de la ei: și anume, disponibilitatea de a face sacrificii. Un prieten de-al meu lucrează la una dintre cele mai mari școli de afaceri. I-am spus: Tot ce predai este inutil. La fel de inutilă precum a fost predarea studiilor socialismului în 1990. Lumea globalizării și a comerțului liber, în care economia era interesată doar de rezultate și nu de politică, se va termina. Nu știm ce se va întâmpla în Rusia după Putin, sau în Europa, care se află în prezent într-o fază romantică. Dar nu ar trebui să facem aceleași greșeli ca în 1989. Pe atunci, credeam că Estul se va schimba dramatic, dar nu și Vestul. Acum, Rusia se va schimba dramatic. Dar la fel vom face și noi, a declarat Ivan Krastev potrivit Der Spiegel.